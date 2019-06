ZASTRAŠIVANJE, PRIJETNJA! Severinin bivši otkrio bizaran detalj: Regija će gorit od ovoga

Autor: dnevno.hr

Srpski poduzetnik Milan Popović otvorio je dušu za Kurir te otkrio detalje o tajanstvenom predmetu koji ga je dočekao pred kućom kada je doputovao iz Zagreba. “Taj predmet ima okvir od svijeće i ispunjen je katranom, a okvir je razrezan kako bi taj katran curio. Na tome je netko radio s namjerom, ili da me zastraši, da odem iz Hrvatske, ili da me unište materijalno. Neka prijetnja jest i neko zastrašivanje”, rekao je Popović koji u trenutku kad je predmet ostavljen u njegovu dvorištu nije bio kod kuće, objašnjavajući kako vjeruje da je to dijelo Igora Kojića u dogovoru sa Sevrinom.

“Mislim da je to organizirani pokušaj da me zastraše i otjeraju iz Hrvatske jer Severini smeta što sve svoje vrijeme u Hrvatskoj provodim sa starijim sinom i da mi to daje neku prednost na sudu, ako sud odluči da dijete dođe živjeti kod mene”, objasnio je kralj bakra, otkrivajući i što će nadalje učiniti.

. “Sada čekam poziv policije ili tužiteljstva koji bi morali ili sami podnijeti kaznenu prijavu ili će tražiti više materijala. To su kamere koje su na mojoj kući, imam ih 16, a Igor je snimljen na četiri i nema sumnje da je to taj objekt. Imam puno povjerenje u rad institucija, do sada su savršeno obavljali svoj posao”, rekao je poduzetnik.