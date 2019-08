‘ŽAO MI JE… REDOVITO MOLIM ZA SRBE STRADALE U OLUJI’: Kninski gradonačelnik izjavom oduševio Srbiju

Autor: S.V.

Gradonačelnik Knina Marko Jelić (43) za srpski je Telegraf izjavio da se redovito moli za sve Srbe stradale u “Oluji” i da će to činiti i kada ne bude na funkciji.

“Praksa gradske uprave kojoj sam na čelu, ali i većine sugrađana jest da se žrtvama daje pijetet. To činim redovito i činit ću to i kad ne budem na poziciji ja osobno u svojim molitvama. Prema posljednjem popisu, u Kninu je živjelo od 3000 do 3500 srpskog stanovništva, odnosno oko 23 posto, dok je prije rata u Kninu srpsko stanovništvo bilo većinsko i činilo je oko 91 posto ukupnog broja stanovnika. Prosječna starost pripadnika srpskog naroda u Hrvatskoj je 68 godina i iz tog podatka je jasno da imaju potrebu upravo za izgradnjom kapaciteta za brigu o starijim osobama. Time bi došlo do poboljšanja kvalitete života pripadnika srpske zajednice. Nažalost, na tu moju inicijativu nije bilo nikakvog odgovora”, izjavio je Jelić, koji se u ovom intervjuu za srpski medij osvrnuo i na činjenicu da je, otkako je gradonačelnik Knina, postao metom “desničara i neoustaša”:

“U Hrvatskoj postoje desne političke strukture koje u političkom životu države nemaju nikakav značaj i za njih nitko ne bi znao da im se ne posvećuje medijska pozornost. Osobno, uvijek radim po svojoj savjesti i kršćanskom nauku, te me ne zabrinjavaju napadi onih koji se ne potpisuju ispod svojih izjava i članaka. To govori puno o njihovoj hrabrosti i časti”, rekao je Jelić.