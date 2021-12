‘ZALAŽEM SE DA ROCKFELLER ODLUČUJE TKO ĆE U SRBIJI BITI NA VLASTI!’ Vulin demantirao da je bio u kolima hitne pomoći i optužio prosvjednike da su u subotu potrošili ‘liječenje nekog djeteta’

Autor: L.B.

Ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin odbacio je navode da je bio u kolima Hitne pomoći tijekom blokade autoceste kod Centra Sava u subotu.

Gostujući na televiziji Pink, Vulin je pozvao odvjetnika Božu Prelevića da ga tuži kako bi mu “dokazao na sudu da laže da je bio u tim kolima”.

Usto, poručio je građanima da prosvjeduju “koliko hoće”, ali da gledaju da tim prosvjedom ne krše zakon i da ne ugrožavaju živote svojih sugrađana.

‘Kada razbijaju prostorije, oni su aktivisti’

Vulin je naveo da je policija imala slučaj u petak kada je građanin Beograda u pijanom stanju blokirao promet na okretištu, uz komentar da “ako mogu oni, zašto ne može i on”.

“Kako da mi njemu pišemo prekršajnu prijavu, a njima (koji su blokirali promet na putevima u Srbiji) ne? Tako ne ide”, rekao je Vulin.

Istaknuo je da policija nije osiguravala prosvjede u subotu, kako su i najavili ranije, kao i da sada opozicija ne može optužiti policiju za nasilje.

“Jedino nasilje koje sam vidio na prosvjedima je nasilje onih batinaša. Tko je oštećen osim onog vozača bagera? Razbijene su recimo prostorije Pokreta socijalista u Novom Sadu”, naveo je Vulin.

On je za navode opozicijskih medija da su prosvjedovali aktivisti, rekao da “kada razbijaju prostorije, oni su aktivisti”.









‘U subotu ste budžet oštetiti za milijun i 100 tisuća eura, potrošili ste liječenje nekog djeteta’

Vulin je napomenuo da određeni centri moći žele destabilizaciju Srbije i da samo zahvaljujući ogromnoj suzdržanosti države i policije država izbjegava sukobe. Dodao je da svaki prosvjed poput onih održanih u subotu, srpsku policiju košta oko milijun i sto tisuća eura.

“U subotu ste budžet Ministarstva unutarnjih poslova oštetili za milijun i 100 tisuća eura. Kada sljedeći put budete pričali o tome da država treba izdvojiti milijun eura za liječenje nekog djeteta, sjetite se da ste liječenje toga djeteta potrošili u subotu. Taj novac nismo morali potrošiti, jer policija nije trebala biti tu izvanredno angažirana“, poručio je ministar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink.

‘Zalažem se za to da Rockfeller odlučuje tko će u Srbiji biti na vlasti’

Vulin je dodao i da se ovakvim prosvjedima nanosi i šteta time što je stao promet, što netko nije htio proći kroz Srbiju, pa je platio cestarinu u Rumunjskoj, što neka roba ili neki čovjek nisu stigli na odredište.

“Ogromna većina ljudi koji su izašli u subotu ne prima pare od Rockfeller fondacije, ni od koga, ali organizatori prosvjeda i oni koje ti ljudi podržavaju primaju pare od stranih fondacija. Imate pravo da kažete ‘borim se za to da Đilas bude najbogatiji, da se zalažem za to da Rockfeller odlučuje tko će u Srbiji biti na vlasti i da plaća ljude za to’. To je vaše pravo. Ali samo treba da se zna da je to to, da ovo nema veze s ekologijom i životnom sredinom”, rekao je ministar Vulin.