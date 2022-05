ZABIO STAROM DRUGU VLADIMIRU NOŽ U LEĐA? Vučić na ‘turneji’ u Njemačkoj: ‘Imamo svoje nacionalne interese u vezi s Kosovom’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, uoči današnje posjete Berlinu, dao je intervju njemačkom listu Handelsblatt. S obzirom na to da se s predsjednikom Vladimirom Putinom, kako je rekao, susreo 19 puta, jedno od pitanja bilo je kako danas ocjenjuje Putina i njegove namjere u Ukrajini. Vučić je odgovorio da predsjednik Rusije o tome s njim nije razgovarao, da su se posljednji put vidjeli 25. studenog prošle godine i da su tada samo “nekoliko minuta” razgovarali na temu Ukrajine.

“Slušam i čitam što kaže. On iznosi svoje motive. Ali to ne znači da se postupanje u Ukrajini može opravdati”, rekao je Vučić, dodavši kao mogući razlog to što Putin spominje širenje NATO-a na istok.

“Bez obzira na to, Srbija i ja osuđujemo kršenje međunarodnog prava i rat u Ukrajini. Osjećam se obaveznim podržavati međunarodno pravo. Srbija je to i uradila. Ne zaboravite, nas je 1999. napao NATO, protivno međunarodnom pravu i bez mandata UN, i mnogo smo propatili. To je jedan od razloga zbog kojih je Srbija podržala dvije rezolucije UN i osudila rat u Ukrajini”, rekao je. Na na komentar da je 1999. Milošević izvršio agresiju na Kosovo, Vučić je rekao da je Putin prije nekoliko dana usporedio situaciju u Donbasu sa situacijom na Kosovu.

Beograd se slaže s EU

“On koristi kosovski primjer i odluke Međunarodnog suda pravde kao presedan da opravda svoje postupke u Donbasu i drugim dijelovima Ukrajine”, kaže predsjednik Srbije.

Reagirajući na pitanje njemačkih novinara koji, podsjetivši da je Međunarodni sud pravde 2010. presudio da odcjepljenje Kosova od Srbije nije kršenje međunarodnog prava, kažu da je to zato što je postojao genocid nad Kosovarima, Vučić odgovara: “Na Kosovu nije bilo genocida i ne postoji ni jedna jedina sudska presuda koja to vidi drugačije.”

Na pitanje zašto se ne pridruži sankcijama SAD i EU, Vučić je odgovario da se Beograd slaže s EU o prirodi sukoba u Ukrajini, ali da, s obzirom na internu situaciju u Srbiji, nije lako da se ona tako jasno pozicionira.





‘Bili smo žrtve sankcija’

“A što se sankcija tiče mi smo decsetljećima bili žrtve sankcija i ne vjerujemo u politiku sankcija. Među zemljama EU i dalje se vode rasprave, na primjer o embargu na naftu ili plin. Mi imamo svoje interese. I mi još nismo dio EU. Nažalost”, rekao je.

Na konstataciju da su Srbija i on osobno pod pritiskom i Moskve i Brisela, Vučić odgovara: “Mi smo samo vojno neutralni. Politički nismo. Za mnoge je bilo iznenađenje to što smo jasno rekli da je rat u Ukrajini kršenje međunarodnog prava. Je li se Srbija priključuje sankcijama ili ne, to ne impresionira nikoga u Rusiji. S druge strane, mi imamo svoje nacionalne interese u vezi s Kosovom i drugim pitanjima u kojima Rusija podržava naš stav. Do sada su nas u Vijeću sigurnosti UN podržavale Rusija i Kina. Istovremeno, međutim, važi sljedeće: mi smo jasno na našem putu ka EU, i to jest i ostat će naš strateški cilj. Zato sam i došao u Njemačku”, kaže Vučić.