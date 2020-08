VUK DRAŠKOVIĆ NE MOŽE UŠUTKATI SUPRUGU! ‘Palili smo, rušili i silovali. Ostavili smo krvavi trag od Vukovara do Kosova’

Autor: S.V.

Danica Drašković, supruga nekadašnjeg srpskog političara i predsjednika nekada najjače srpske oporbene stranke Srpski pokret obnove Vuka Draškovića, još je u danima rata na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine “udarala kontru” pročetnički orjentiranom suprugu.

Žao mi je što nisam pljunula Arkanu u lice!

Još 1993. godine rekla je:

“Ovo je strašno, ta laž koju pričaju Dobrica Ćosić i Slobodan Milošević, kako mi ne ratujemo u Bosni, a znamo da je Srebrenicu osvojila jugoslovenska vojska koja je krenula iz Bajine Bašte. Mi to znamo, jer imamo tamo ljude koji su to videli – 280 tenkova je bilo, a vatrom su zasipana sva okolna muslimanska sela dok ih nisu pretvorili u krvavu kašu“.

Drašković je tada također izjavila kako su Muslimani u Hercegovini žrtve etničkog čišćenja, a da su sa Srbi tamo osramotili. Supruga Vuka Draškovića nije ostala dužna ni Arkanu za kojeg je da joj je “žao što mu nije imala priliku pljunuti u lice kada je paradirao Terazijama žedan krvi srpske omladine”,

No, možda najbolji sažetak njezinog mišljenja o ulozi Srbije 90-tih godina, njezina je izjava dana 20012. godine:

“Ne priznajemo da smo agresori već prodajemo patriotizam”

“Ratovali smo dosta. Išli smo u Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu, pa najzad na Kosovo. I šta smo uradili? Poraženi svuda, istjerani smo iz Slovenije, Hrvatske, iz Bosne i naravno i sa Kosova. Ostavili smo krvave zločinačke tragove za sobom koji se sada otkrivaju po Haškom tribunalu, na suđenjima našim političkim i vojnim komandantima.

I šta sad? Već dvanaest godina razvlačimo poraze, ne priznajemo da smo krivi, da smo zločinci, agresori, da smo u tuđe zemlje slali vojsku i kriminalce, ubijali, pljačkali, palili, rušili, silovali.

Hoćemo to svijetu prodati kao patriotizam, obranu naroda i teritorija, ali ne ide. Surova istina groblja na tom putu od Knina, Vukovara, Srebrenice, Sarajeva do Kosova, to su tragovi naše sramote koji govore na svim jezicima sveta i jasno opisuju udruženi zločinački poduhvat, baš kako su rekli haški tužitelji.