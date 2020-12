VUČIĆEVO PRIZNANJE ODJEKNULO SRBIJOM: Otkrio tko mu prijeti i tko ga prisluškuje!

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić za Kurir je dao pomalo neuobičajen intervju u kojem je otvoreno progovorio o svojoj obitelji, otkrivajući što ga opušta i kakve je novogodišnje odluke donio. Uz ostalo, otkrio je i kako u posljednje vrijeme najavljuje rat s mafijom te da mu ta ista mafija prijeti.

”Država je jedina koja ima monopol fizičke sile, ona mora pokazati ozbiljnost i odlučnost u suzbijanju organiziranog kriminala, borbi protiv korupcije i ono što je važno da nemate u gradu, u državi situaciju gdje svi pričaju da znaju tko ide reketariti i prodavati drogu, a da se ništa ne događa. Ako svi znaju i svi šute, a nitko ništa ne poduzima onda je problem u državi, i mislim da rezultati koji su postignuti u posljednjim godinama, a posebno sam zadovoljan činjenicom da ubojstva u Ušću i u Belivu, ili se zna tko je ubio, svi su pohapšeni ili je krenulo procesuiranje. Važno je da tužilaštvo i policija rade svoj posao i da znaju da će država ići do kraja, bez obzira kako je nečije ime i koliko su ti ljudi opasni”, kazao je Vučić priznajući kako su u Srbiji imali problem i sa nestalim mladim ljudima iz kriminalnog svijeta.

”Kada govorite o mafiji ono što je definicija mafije je to da uvijek imate neka leđa i određene strukture unutar državnih organa koji vas podržavaju i to je suština zato je vrlo teško. Nije ta borba teška zato što oni imaju mišiće ili bolje pištolje, to je smiješno, dječačke priče. Naravno to je uvijek opasno kad imaju zaštitu pojedinih krugova unutar državnog sistema i mislim da im se to ne samo ozbiljno uzdrmalo, već mislim da su u velikom problemu. Razgovarao sam s policajcima i vidim da im se vratilo povjerenje u odluke države i u odnos države”, kaže Vučić nadalje priznajući da je njegova država ušla u rat s najjačim mafijaškim klanovima u Srbiji.

Ti obračuni su Vučiću po svemu sudeći donijeli određene probleme. ”Za to da sam prisluškivan imam dokaze, imam osobne snimljene razgovore, jer su neki mislili da to mogu izbrisati, sakriti, ali nemojte smetnuti s uma da kada imate podršku naroda, ima veliki broj ljudi koji hoće časno i profesionalno raditi svoj posao i da na takve stvari neće pristati”, otkrio je Vučić dodajući da zna tko ga već godinu i pol dana prisluškuje. Uvjeren je kako zna tko stoji iza toga, no tome kako je kazao ne daje pretjeran značaj.