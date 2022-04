VUČIĆ TEK PRIČAO S PUTINOM, A DANAS MU PRIREDIO OVO: Evo kako je regija glasala o izbacivanju Rusije iz UN-ovog Vijeća za ljudska prava

Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je izbacivanje Rusije iz UN-ovog Vijeća za ljudska prava. 93 zemlje glasale su za prijedlog predvođen SAD-om, dok su 24 zemlje glasale protiv, a 58 zemalja bilo je suzdržano.

Izbacivanje Rusije su zbog masakra u Buči predložile Velika Britanija i SAD.

Prije glasanja u UN-u, ukrajinski ambasador Sergij Kislitsja je optužio Rusiju za “stravična” kršenja ljudska prava te govorio o masakru u Buči, gradu kod Kijeva u kojem su, optužuje Ukrajina, Rusi pobili na desetke civila. Ruski predstavnik Genadij Kuzmi osudio je glasanje. Rusiju su podržale Sjeverna Koreja i Sirija.

Kina, Sirija i Bjelorusija bile su među onima koji su glasali protiv prijedloga. A Indija, Egipat i Južna Afrika bile su među nacijama koje su bile suzdržane.

The UN General Assembly votes to suspend Russia’s membership in the UN Human Rights Council @UN_HRC

In favor: 93

Abstained: 58

Against: 24 pic.twitter.com/6EavdZJspc

— UN News (@UN_News_Centre) April 7, 2022