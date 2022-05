VUČIĆ SPOMINJAO HRVATSKU: Mi na prošlost ne gledamo isto. Morat ćemo posvetiti posebnu pažnju…

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je zakletvu Narodnoj skupštini za drugi predsjednički mandat.

Zakletvu je položio pred starim skupštinskim sazivom jer zbog ponavljanja izbora nije završen izborni ciklus, niti je konstituiran novi parlament. Posebna sjednica parlamenta počela je 11 sati, a protokolom nije predviđena rasprava.

Vučić je u 11 stigao u Narodnu skupštinu Srbije, dočekali su ga pljeskom. Tamo je i Porfirije, bivši predsjednici, Milorad Dodik, članovi Vlade Srbije, predstavnici





Zakletva predsjednika Srbije glasi:

“Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i cjeline teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njezin sastavni dio, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i obrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti”, prisegnuo je Vučić, dodavši ‘Tako mi Bog pomogao’.

Čeka se poruka nakon inauguracije

Zatim se obratio Skupštini:

“Ne postoji veća čast od toga da vodiš svoju zemlju, sve to i obvezu, dužnost, čast i ponos, dobio sam na izborima, građani su izraz volje uvjerljive većine koja me zadužila da posao obavljamo tako da radimo u najboljem interesu Srbije. Želim biti predsjednik svih i za sve, prvi po obvezama, zadnji po privilegijama, Konfucije je rekao da se kompromis može raditi sa svime osim idealima, meni je ideal Srbija. To određuje prioritete drugog mandata- mir, stabilnost, neovisnost u odlučivanju, sloboda Srbije, zdravlje, Europa i rad. Srbija će biti ono što od nje napravimo. Moramo znati gdje smo, geografski, ne brkati povijest i realnost, imam čast obratiti se kao predsjednik čiji drugi mandat počinje u prelomnim vremenima moderne povijesti, ne postoji veći cilj od toga da Srbija nastavi ovim putem, preuzimam dužnost u vremenima u kojima je premisa da su drskost i bezobrazluk čin hrabrosti, glasovi razuma su sve tiši, vizija čovječanstva je udaljenija, cijeli svijet je žedan istine i pravde, pokušat ćemo ostati snažni i nepokolebljivi, da radimo za opću dobrobit. Ne postoji dovoljno velika riječ za našu Srbiju, naslijeđe moramo čuvati i danas, preko nas su se križali putevi tuđih interesa, naših pobjeda i poraza koji su ostavili ožiljke, mnogi su kod nas dolazili bez poštovanja, a odlazili s divljenjem prema Srbiji, naša zemlja je imala čudan put, Svijet se pred našim očima dramatično mijenja, napad na Ukrajinu je prekretnica, Rusija je željela prekid dominacije Zapadne moći, kako kažu, Zapad želi očuvanje svoje prevlasti, pozivaju se na očuvanje međunarodnog prava. Točno je da je napadom na Ukrajinu pregaženo međunarodno pravo no i da se to dogodilo desetke puta, protagonisti su nerijetko bili zapadne sile, mi to u Srbiji možemo potvrditi, 1999. smo napadnuti bez odluke UN-a”, rekao je i proširio se pljesak.

“A da naša zemlja prije toga nije okupirala niti jednu drugu, i dalje nam otimaju dio našeg teritorija, mi ako se protivimo, nismo demokrati, da to netko drugi učini, bio bi netko tko ruši međunarodni pravni poredak. Ponosan sam na Srbiju danas, ponašamo se u skladu s međunarodnim javnim pravom, ponosan sam i na Srbiju u kojoj nema antiratnog i rusofobnog ponašanja. Pričao sam s jednim od najvećih europskih lidera danas, sedam sati smo pričali, sve sam mu rekao što mi je na duši, slušao me pažljivo i oko tri ujutro mi je rekao: ‘Ajde Aleksandre da presječemo ovo, nisam u svemu suglasan s tobom, no 80 posto si u pravu, što ćemo sada?’. Rekao je ‘vodiš zemlju, predsjednik si, znaš da ima stvari koje se neće mijenjati, mišljenje moje zemlje nećeš promijeniti’. U pravu je veliki lider kada je rekao da moramo biti posvećeni budućnosti, djeca nisu dužna plaćati dugove naše generacije. Želimo da u novoj Vladi budu Bošnjaci, Romi, Hrvati, svi koji beskrajno vole Srbiju i planiraju živjeti ovdje. Očekujem od naredne Vlade, naš europski put, nekad se volim inatiti, ali ne zbog sebe, nego je mislim da je dobro za Srbiju. Europa nam je postala neka poštapalica, ali nešto što najlakše svaki dan možemo napadati, a navečer razmišljati koliko ćemo podrške tražiti, ne mislim da su uvijek fer prema nama, posebno kada je riječ o političkim zahtjevima, a nismo ni mi prema njima, lako nam je uzimati novac poreznih obveznika EU. Unija ne smije biti poštapalica, zbog trgovinske razmjene, investicije i jer želimo pripadati tom dijelu društva. Naravno da pretjeruju, ponekad koriste za svoje političke potrebe, no točno je da možemo bolje. Dolazimo do Ustava, pitanje Kosova će biti još teže za nas, to će nam biti još veća i važnija tema. Ponavljat će vam da Kosovo nije ni slično nekoj drugoj temi. Stvarno mislite da sam toliko naivan, da meni političkom veteranu morate to prodati? Koliko to boli mene, vas, svaki dan moramo slušati pritiske. Imamo problem, nemamo s kim razgovarati, u želji da tražimo kompromise. Kako mislite ljudi da s jedne strane svaki dan govorite o teritorijalnom integritetu, a vi Srbi zaboravite na poštovanje vrhovnog principa međunarodnog prava, a gledajte da se što gore odnosite prema Rusiji. Molim samo predstavnike tih zemalja da nam kažu da razumiju našu tešku poziciju, ali nas tjeraju u to. Da je to pravda, ne biste tako lako razarali teritorijalni integritet Srbije kao što ste to činili. Moramo se hitni baviti predstojećom zimom, situacija je alarmantna. Hrane imamo dovoljno i bit će je, imamo dovoljno šećera, kukuruza. Veliki su zadaci pred Srbijom koje će mnoge boljeti, od nove energetske do obrazovne politike, molim Vladu da se ne bori reakcija od uvođenja dualnog obrazovanja. Trudit ću se da naša vojska bude snažnija, slušali smo kako će Srbija tobože nekoga napasti, lagali su danima, nitko nam nije rekao ‘oprostite’. Hvala Srbiji što se ponaša kao stup stabilnosti, osim da je tražila da bude svoj na svome, da čuva svoje nebo, sama, bez ičije pomoći. Srbija će uvjeren sam, čuvati ljubomorno svoju vojnu neutralnost. Svuda oko nas su NATO zemlje ili teritoriji na kojima je NATO, ne postoji niti jedan teritorij do Srbije koji nije u NATO-u, mi smo kao mali otok. Što je problem u tome što vjerujete svom narodu, junačkom genu građana da smo u stanju čuvati zemlju, ne želimo pripadati bilo kojem vojnom bloku, da imamo svoje vojnike, danas imamo financijski više snage, Srbija danas nikome ne bi bila lak plijen kao što smo bili 1999. Nitko se neće drznuti, niti onako lako, više neće smjeti krenuti na Srbiju, snažniji smo jer smo ulagali u vojsku”, rekao je.

Zatim se dotaknuo odnosa sa susjedima.









“Za nas je važno što smo postigli u ranijem razdoblju, s mađarski prijateljima imamo najbolje i najbliže odnose, to moramo čuvati, imamo dobre odnose s Bugarskom, Rumunjskom, Grčkom, imamo zbog inicijative Otvoreni Balkan, vjerojatno najbolje u povijesti odnose sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Morat ćemo pažnju posvetiti odnosima sa Zagrebom, Hrvatskom, da su usuglasimo da ni na što iz prošlosti ne gledamo isto, da pokušamo pronaći iste naočale za budućnost i da vidimo što možemo zajednički uraditi, vrata Beograda uvijek će biti otvorena za razgovor sa Zagrebom. Isto očekujemo sa Sarajevom, no uz poštovanje Daytona i nema mijenjanja tog sporazuma bez suglasnosti tri naroda, bit ćemo uz Republiku Srpsku. Nekad se govorilo da je moj otac porijeklom s druge strane Drine, Republika Srpska voli Srbiju, ne trebaju sumnjati koliko ih ljudi u Srbiji vole”, rekao je.