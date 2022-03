VUČIĆ SE ‘FURA’ NA ORBANA! Osim toga prozvao je utjecajni list: ‘To je laž! Da vidimo koga će protjerati’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tijekom gostovanja na TV Prva da nije analitičar i ne može se ponašati tako, te da ga po pitanju sukoba u Ukrajini sve zabrinjava.

“Sve me zabrinjava. Vi vidite jednu rekao bih, navijačku opredijeljenost, i bezbroj tumačenja. Ono što je za nas važno jest da mi čuvamo sebe“, rekao je, a slično je poručio i mađarski premijer Viktor Orban jučer, kazavši da je “odgovor na pitanje na kojoj je strani Mađarska, jest da je Mađarska na strani Mađarske”.

Dodao je da ga zabrinjava izjava američkog predsjednika Joea Bidena “da se pripremimo na dugotrajnu borbu u Ukrajini“.

“Bidena poznajem kao vrlo opreznog čovjeka koji sve priprema. U našem prvom razgovoru sam shvatio da ima tim koji ga izuzetno priprema, ako je nešto rekao, nije to rekao slučajno”, kazao je.

Vučić se osvrnuo i na pisanje “Guardiana” da je mir u regiji ugrožen, rekavši da je to “laž”.

“Ima pokušaja neodgovornih ljudi da učine nešto. To je i ovaj slučaj s izborima na Kosovu. Ja dobivam više od 90 posto glasova tamo. Oni su računali da ja neću odustati od 50.000 glasova, i da će me natjerati da uđem u to, a onda da vidimo koga ćemo protjerivati na Kosovu“, rekao je.

Kako je naveo, molio je ljude da sačuvaju mir.

“Tih 50.000 glasova, ako je to razlika koja mi je potrebna, onda i ne treba da budem na vlasti. Je li važnije to glasanje ili da Srbi na Kosovu budu živi? Znam kako bi to izgledalo, Srbi bi se branili. Je li vrjedniji jedan život na Kosovu ili 50.000 glasova”, rekao je Vučić.