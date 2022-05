VUČIĆ SE DOSAĐUJE U ‘ŠVICI’ PA PLJUJE HRVATE! Od ekonomije zabavnija vječna kuknjava: ‘Hrvati čine ono što i uvijek – mučki napadaju’

Autor: Dnevno.hr

Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću evidentno je dosadno na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom gradiću Davosu pa od tamo komentira “hrvatski medijski linč” na njega i Srbiju.

Kako pišu njegovi mediji, Vučić je iz Davosa još jednom stao u obranu cijele nacije i ponovio rekao da se neće zaboraviti srpske žrtve, a da “Hrvati čine ono što i uvijek – mučki napadaju”.

Tvrdi da je već jasno dao do znanja su Hrvati umislili imaju pravo nekome govoriti kako će se ponašati te da ako je to cijena a nešto veće, Srbija se neće zalagati za stremljenje prema takvim vrijednostima.





Govorio je i o govoru iz Gline kojim je poticao na stvaranje Velike Srbije.

“Slušao sam ponižavanja raznih koji se hvale da su desno orijentirani, volio bih da mi pokažu gdje i kad se to dogodilo, to je nadrealno. To pokazuje kako mnogi ljudi u Europi misle da imaju pravo zbog vašeg europskog puta reći vam što mislite da smijete reći. Hrvati misle da imaju pravo da vam kažu što ćete raditi. Čim netko nije takav, čim neko kaže ‘ej, poštujemo vaše žrtve, ali ne zaboravite naše žrtve, ne odustajemo od toga da pravda za našu djecu bude zadovoljena’. Ako je cijena za to na kraju, da ne trebaju odgovarati ubojice naše djece, oprostiti jesu li to vrijednosti za koje se trebamo zalagati? Oni zaboravljaju da su najteži zločini nad Srbima počinjeni na teritoriju Hrvatske”, rekao je Vučić i poručio za kraj:

“Ja sam u stanju govoriti o žrtvama koje su Srbi napravili drugima, a oni nisu u stanju da govore o svojim. Trebamo li zaboraviti najveće mjesto stradanja na prostoru bivše Jugoslavije nad kojim su se zgražavali i njemački nacisti?”.