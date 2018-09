VUČIĆ PRISTAO NA PRIZNANJE KOSOVA? ‘Ako se dogovorimo s Prištinom, želimo OVO zauzvrat’

Autor: R.M.

Analize govora od prije par dana ne stišavaju se.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić huškačkim je govorom planski uzburkao duhove na Balkanu, no dubljom analizom izrečenog jasno se da iščitati kako je suptilno potvrdio da će priznati Kosovo. A to Srbi mogu prihvatiti jedino bok uz bok s nacionalističkom i ekspanzionističkom retorikom. U protivnom, leđa bi mu okrenuli i najbliži mediji i suradnici. Nakon što se situacija primirila, dao je intervju za Reuters i u njemu je samo potvrdio ono što su mnogi isticali.

“Ukoliko ikada postignemo dogovor s Prištinom, Srbija će trebati jasne garancije da će postati EU članica do 2025. godine.” Ovu povijesnu izjavu išao je racionalizirati i banalizirati pa je dodao kako to nije situacija – ja tebi tri, ti meni šest sela. Vjerojatno misleći da bi uz zahtjeve mogao dobiti i dio teritorija naseljen Srbima. Ili je to samo dodao da bi pojačao relativizaciju cijele situacije. I sve to usred tragedije i smrti radnika na gradilištu koju je usporedio s lažnom satiričnom vijesti o ‘američkim peračima prozora’ – tako je da (ne)spretnost pokupila medijsku pažnju dok je izjava o ‘postizanju dogovora s Prištinom’ gurnuta u pozadinu.

Srbija tako sve očitije priča o priznavanju Kosova, ulasku u NATO kojem se nadaju kroz četiri godine, te ulasku u EU koji bi na dnevnom redu bio za sedam godina. Time sve očitijom postaje i teza kako Vučić planira najmanje nova dva mandata vladati Srbijom, poput svog uzora Putina. Na kraju je dodao da bi se stvaranje ovakvog dogovora moglo odužiti i na desetak godina, no to bi isto tako utjecalo i na ulazak Kosova u EU. Podsjetimo, Europska unija ne planira proširenje u dogledno vrijeme suočena s brojnim unutarnjim problemima.