VUČIĆ PRIPRIJETIO HRVATSKOJ! Skinite mi glavu! Oluja je najveće etničko čišćenje u Europi

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić još se jednom, u svojem posljednjem obraćanju javnosti referirao na proslavu 25. obljetnice Oluje u Kninu, napominjući da je riječ o najvećem etničkom čišćenju nakon Drugoga svjetskog rata.

“Žao mi je ako je bilo užasnih napada na Miloševića, u tome nisam sudjelovao, ali da podržim da Srbija sudjeluje u proslavi Oluje?! Na svako stratište ćemo otići, ali da kažem da Oluja nije etničko čišćenje ili zločin, ja to neću kazati. Možete me smijeniti, za mene je Oluja najveće etničko čišćenje na europskom tlu poslije Drugog svjetskog rata. Neka mi netko kaže ako zna neko veće. Što smo dobili? Dobili smo to da Srbi nisu jedinstveni, pozivam sve u Beogradu da se ne ponašamo kao oni, nemojte nas tjerati da mislimo isto. Da slavimo? Ja sam bio na groblju kada sam dobio gospodina Rajića, oca dvoje djece koja su stradala na Petrovačkoj cesti, meni je važnije što sam se sjetio to dvoje djece nego da se dodvoravam nečijim medijima”, izjavio je Vučić, obećavajući pomoć toj obitelji. Objave u našim medijima i na udarnim portalima u kojima se on spominje nazvao je organiziranima, a napomenuo je i kako u Hrvatskoj postoje portali koji su pokrenuli hajku protiv Srba i Srbije.

“Srbiju nećete uspjeti uvući u proslavu Oluje, to što želite da kažemo da Oluja nije zločin ja nikada neću reći. Možete mi glavu skinuti, to neću reći, za mene je to najveće etničko čišćenje na tlu Europe”, zaključio je Vučić.