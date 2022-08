NOVI SRPSKI PREMIJER STIŽE IZ AMERIKE! Pamti neugodnu epizodu s Kosova: ‘Vukli su me kao psa i slikali selfije. To je razularena teroristička banda’

Konzultacije za novi tim izvršne vlasti u Srbiji, započele su početkom ovog tjedna, a prva dva dana sastajanja bila su rezervirana za dogovore unutar Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS), koja će predložiti ime mandatara prema većini koju ima u Narodnoj skupštini.

U najužem krugu kandidata SNS za mandatara nove Vlade i budućeg premijera Srbije razmatra se i ime Marka Đurića, aktualnog ambasadora Srbije u Washingtonu, javlja Danas neslužbeno iz političkih krugova. U tom slučaju, kada bi predsjednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić odlučio dati povjerenje za sastav vlade Đuriću, dosadašnja premijerka Ana Brnabić ne bi ostala bez fotelje, već bi dobila ministarsko mjesto, i to najvjerojatnije na čelu srpske diplomacije.

‘Neočekivan uspjeh’ mladog Đurića

Iako se u srpskim medijima Ana Brnabić u posljednje vrijeme spominjala kao gotovo jedino rješenje, mogućnost da je za premijersko mjesto pretekne mladi Marko Đurić, kažu, velika je.

Tome u prilog ide i činjenica da se sa Đurićem nedavno sastao ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković, i to u Kolumbiji u kojoj je Đurić također ambasador na nerezidencijalnoj osnovi, tijekom inauguracije novog predsjednika Kolumbije Gustava Francisca Petra Urege. Na objavljenim snimkama posjeta vidi se da je sa Selakovićem bio i srpski ambasador Đurić, a tom prilikom Selaković je prenio novom predsjedniku Kolumbije pozdrave i čestitke Aleksandra Vučića te ga pozvao u službeni posjet Srbiji.

Iako svježe ime, o mogućnostima za ovakav napredak Marka Đurića spekuliralo se i ranije, nakon što ga je osobno primio predsjednik SAD-a Joe Biden, što je u diplomatskim krugovima protumačeno kao značajna podrška ambasadoru Srbije i na osobnom planu. Naime, u travnju ove godine, samo nekoliko dana nakon izbora u Srbiji, Đurić se upisao u knjigu gostiju Bijele kuće, gdje ga je osobno Biden dočekao.

U ovdašnjim diplomatskim krugovima, ta je čast protumačena kao “neočekivan uspjeh” mladog Đurića koji se u Americi pokazao sposobnijim nego što mu se pridavalo značaja nakon odlaska u Washington. Kao jedna od mogućnosti za napredovanje Đurića tada se spominjao upravo ulazak u uži krug kandidata za mandatara nove Vlade Srbije, koji bi mogao odnijeti prevagu „ukoliko predsjednik SNS i Srbije Vučić donese odluku da u daljnjem razvoju geopolitičke situacije mora intenzivirati suradnju sa Zapadom. Tu će mu Đurić biti najdragocjeniji“, kako se tada tvrdilo.

Deportiran s Kosova

No, osim što je Đurić stekao vrijedne kontakte na Zapadu, u utrci za premijersko mjesto neće mu odmoći ni to što je prethodno obavljao funkciju direktora Ureda za Kosovo i Metohiju te je dobro upoznat u odnose Beograda i Prištine koji se u ovom trenutku sve više zatežu i mogli bi postati jednom od tema u fokusu nove Vlade.

Đurića je u ožujku te godine kosovska policija uhitila u Kosovskoj Mitrovici i deportirala s Kosova. Rekao je tada da su “albanski separatisti na brutalan način, nasiljem i terorom, pokušali zauzeti sjever Kosova te da je ponosan na srpski narod koji se, kako je rekao, obranio “gandijevskim metodama”.

“To za mene nisu policajci, to je razularena teroristička banda. Poslali su ih na goloruke i nenaoružane ljude. To je sramota i njih i onih koji su šutjeli i tako bili suglasni”, rekao je tada. Pripadnike kosovske policije nazvao je “naoružanom falangom” te dodao da su ga “vukli kao psa”, čime su ga pokušavali poniziti, kao i Srbiju i srpski narod.

Više sreće u Americi

Inače, o njegovoj budučnosti Vučić će odlučiti kada završi razgovore sa strankama koje mogu da obezbede dodatne glasove njegovoj poslaničkoj grupi u Skupštini. To su stranke koje su svojim glasovima podržale i izbor Vladimira Orlića za predsjednika Narodne skupštine – koalicija SPS-JS, SDPS, PUPS i SVM.

Đurić je na mjestu ambasadora u SAD-u od listopada 2020. godine, dakle sada se nalazi na polovici mandata koji inače traje tri do četiri godine, no to ne znači da ne može biti ranije opozvan ako se za njega sprema važnija funkcija.

Ono što su mnogi možda i previdjeli jest to da je Đurić tijekom svoje službe u SAD-u, usto postao i ambasador Srbije na nerezidencijalnoj osnovi u više od 10 zemalja – Kolumbiji, Surinameu, Belizeu, Antigvi…