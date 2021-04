VUČIĆ OTVORIO DUŠU: ‘Jedina Srbija koja odgovara mnogima je bijedna Srbija’. A tek što je rekao o Jasenovcu i Srebrenici…

Autor: Dnevno.hr

Gost specijalnog izdanja emisije Fokus na Televiziji B92 bio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Odmah na početku, kada je u pitanju “non paper”, koji prekraja granice na Balkanu, predsjednik Vučić navodi da nije vidio dokument.

Naveo je da postoji veliki pritisak da Srbija bude slabija, a da su svi drugi ujedinjeni protiv Srbije.

“Što je naš odgovor na to? Je li problem što je Srbija pomogla Maticu srpsku u Crnoj Gori, što pomaže srpska udruženja književnika? Jedina Srbija koja odgovara mnogima je bijedna Srbija, opustošena Srbija”, naglašava i navodi da on nije netko tko se nije mijenjao i zato je, dodaje, obazriv oko svake riječi.

‘Vi mislite da smo mi kreteni koje možete lupati motkom u glavu?’









Što se “non papera” tiče. Vučić kaže da se ne može usuglasiti s ujedinjenjem Kosova i Albanije, al dodaje da se nameće drugo pitanje:

“Znate li tko je skočio najviše? Nisu nacionalisti, nego oni iz građanskog društva, ali ne zbog ujedinjenja Kosova i Albanije. Zaboljelo ih je što je netko spomenuo Republiku Srpsku. Kad komadate Srbiju sa Zapada, onda je to u redu, onda to nije ‘granice nepromjenjive’, a kada netko spominje nešto drugo onda ne može, da ne biste dobili vi Srbi po nosu ponovo. Vi mislite da smo mi kreteni koje možete lupati motkom u glavu”, pita se Vučić.

“Ali kada kažete da ćete tužiti Srbiju za genocide, onda se osmjehnete i pitate čemu sve to”. Na pitanje hoće li Srbija jačati vojsku, Vučić odgovara:









“Razlika između vojske Srbije 1999. godine, a bila je snažnija nego 2005., naša vojska je najmanje 20 do 25 puta snažnija”.

“Stravičan zločin se dogodio u Srebrenici”

“Stravičan zločin se dogodio u Srebrenici. Sad kad to slušaju, od moj starijeg sina do drugih članova obitelji, njima se kosa na glavi nakostriješi. Ja uvijek kažem da je to bio jeziv zločin i mi moramo to osuditi. Oko pravnih terminologija – jednima nije dovoljno da pokažete saučešće, nego se žele pravno obračunati da bi Srbima mogli staviti žig. Onda vidite da je u pitanju politika i etiketiranje jednog naroda. Ja razumijem da će to raditi Bošnjaci, ja razumijem da Hrvati neće reći da se dogodio genocid u Jasenovcu, ali mi moramo također razumjeti da ne možemo, a da ne kažemo istinu. Međutim postoji ta potreba za dodvoravanje stranim Ambasadama, ja to primjećujem i u okviru svoje političke stranke” objašnjava predsjednik svoj stav.

Kako dalje navodi, treba izaći iz priča koje su iz prošlosti – iz 1941. ili 1991.









“Trebamo zapamtiti što je bilo tad, ali da gradimo budućnost, a ne da se spremamo za još jedno poluvrijeme”, rekao je na B92.