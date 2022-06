VUČIĆ OTKRIO ŠTO SE DOGAĐALO IZA KULISA: Jedan lider je bio bijesan: ‘Ovo je povijesni dan, u negativnom smislu’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno se s premijerima Albanije, Edijem Ramom, i Sjeverne Makedonije, Dimitrom Kovačevskim, novinarima obratio iz Bruxellesa, gdje se održava Samit EU – Zapadni Balkan.

“Srbija je danas dala veliku podršku otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Opet se ništa nije dogodilo. Ovo je neophodno jer su obje zemlje učinile sve. Hvala svima koji su podržali našu zemlju. Više od 20 lidera nas je slušalo nekoliko sati i zahvalan sam i Macronu na inicijativi za novu političku zajednicu. To je jedini način da mi budemo saslušani, da nas europske kolege čuju. Zahvalan sam i Rami i Kovačevskom jer su bili fer prema Srbiji, pokazali su poštovanje”, rekao je Aleksandar Vučić.

“U Hrvatskoj su objavili da se vrši pritisak na Vučića zbog Ukrajine. Neću kriti da sam govorio među posljednjima i ukazivao sam na pitanja. Želim vas podsjetiti na ono što se desilo u posljednja četiri mjeseca. Na temelju podataka koje sam dobio objavljeno je preko 2.000 članaka u europskim medijima o Srbiji i tome kako Srbija ugrožava cijelu regiju i mir u BiH, Kosovu, ali onda se ništa nije desilo”, objašnjava Vučić.





On je dodao da je u obavezi provoditi preporuke Savjeta za nacionalnu sigurnost i štititi interes srpskog naroda.

Shvaćam da su Dimitar i Edi više frustrirani nego ja, ali mislim da se do rujna stvari mogu okrenuti na bolje. Mi ćemo provesti reforme za to vrijeme na području pravosuđa i drugih polja, dodao je Vučić.

Sjeverna Makedonija, Albanija i BiH nisu dobile datum

Nakon obraćanja predsjednika Srbije uslijedila su pitanja novinara. Je li bilo konkretnijih odluka za Zapadni Balkan i koja je glavna poruka iz Bruxellesa danas?

“Sve što sam ovdje rekao, rekao sam otvoreno i javno u prisustvu dužnosnika Europske unije, ono što je bilo bitno za nas. Nije bilo konkretnih rezultata, ali je to bila dobra diskusija i ne bih to nikada podcijenio. Ako me pitate jesu li Sjeverna Makedonija ili Albanija dobile datum, nisu i BiH nije dobila datum. Mnoge države članice su nas kritizirale zbog problema rata u Ukrajini i ruske intervencije. Politika se ne odnosi uvijek na konkretne rezultate”, odgovorio je Vučić.

Rama: Žao mi je Europske unije

“Nisam frustriran već mi je žao Europske unije, tako da sam isfrustriran za njih. Nije tajna da je meni više stalo do Europske unije nego Aleksandru. Kad vidimo da EU nije u stanju da oslobodi dva taoca od Bugarske, onda je ovo bio povijesni dan, ali u negativnom smislu. Mislim da ćemo stići u Europu nadam se prije idućeg stoljeća, ali najkasnije tada. Do tada ćemo nastaviti s reformama i ako se ništa ne dogodi, da to bude njihova greška, a ne naša. Želimo da naši građani imaju standard kao i u Europskoj uniji. Ja nisam ništa drugo očekivao”, dodao je Rama.

“Mi smo zajedno u ovome i vjerujem da će se moje kolege složiti. Bilo je manje neugodno iskustvo za mene nego za njih dvojicu danas, ali htio sam pokazati našu podršku za Albaniju i Sjevernu Makedoniju i oni su pružili podršku nama. To rade dobri susjedi. Srbija nema formalne obaveze da podržava ove dvije zemlje, ali je postalo nešto što je redovno. Vidjet ćemo na zimu tko će biti prvi podržati vaše zemlje i mi ćemo uvijek očekivati da dobijemo podršku od susjednih zemalja”, odgovorio je Vučić na pitanje zašto je danas tu.









“Razmišljali smo da ne dođemo jer smo znali što bi se danas dogodilo. Došli smo iskazati poštovanje svim liderima koji su nas podržali”, objasnio je Rama.