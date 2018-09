Vučić najavio ulaganja na Kosovu, želi da Srbija ‘ekonomski pobjeđuje’

Autor: Hina

Hoćemo ekonomski snažnijeg i jačeg Srbina na Kosovu i Metohiji, poručio je u subotu navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i najavio ulaganja Srbije na Kosovu i poticaje gospodarstvenicima da rade i sa Srbima i s Albancima kako bi Srbija “ekonomski pobjeđivala”.

“Spremni smo davati poticaje gospodarstvenicima iz središnje Srbije koji bi ulagali u 10 općina na Kosovu i Metohiji, ali spremni smo poticati naše gospodarstvenike bez obzira na sve zapreke, da i po albanskom sistemu rade s Albancima jer hoćemo ekonomski pobjeđivati”, naglasio je Vučić u izjavi Radio-televiziji Srbije tijekom dvodnevnog posjeta Kosovu, započetog danas popodne.

Komentirajući navode pojedinih prištinskih medija kako je u jednom danu “dva puta porazio (predsjednika Kosova Hashima) Thacija”, Vučić je odgovorio kako nije nikog ni porazio niti ponizio.

“To su njihove interne stvari. Nisam, niti mi je to želja, niti bih to ikada napravio. Razgovaram s Thacijem jer je on predstavnik Albanaca, on sa mnom razgovara jer sam legitiman predstavnik Srba i predsjednik Srbije”, rekao je Vučić, naglasivši kako je “jako teško” razgovarati s Thacijem jer imaju različite poglede i viđenja.

Predsjednik Srbije dvodnevni je posjet sjeveru Kosova većinski naseljenom Srbima, započeo obilaskom hidroenergetskog i vodoopskrbnog sustava Gazivode, te nekoliko sela, a u tijeku je njegov razgovor s političkim predstavnicima kosovskih Srba.

Vučićev dolazak na Kosovo izazvao je veliku pozornost u Srbiji i regiji, a pojedini beogradski mediji prate njegove aktivnosti iz minute i minutu, prenoseći uživo obraćanja i govore.

Dvodnevni posjet predsjednika Srbije Kosovu bio je neizvjestan sve do u četvrtak navečer kada je on priopćio da će, unatoč pritiscima i neugodnostima kojima je izložena srpska zajednica, te pored brojnih provokacija, ipak doći na Kosovo.

Poslije popodnevnih posjeta srpskim selima na sjeveru Kosova, te večerašnjeg sastanka s političkim predstavnicima kosovskih Srba, Vučić bi se u nedjelju trebao obratiti sunarodnjacima građanima Kosova na središnjem trgu u Kosovskoj Mitrovici.