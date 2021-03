VUČIĆ MIJENJA ŠKOLSKE UDŽBENIKE: Sad djecu mogu učiti da je Marin Držić srpski pisac, a da je u Jasenovcu stradalo 1,7 milijuna Srba

Autor: Daniel Radman

“Ubuduće udžbenike iz srpskog, povijesti i geografije može pisati samo država”, poručio je prošlog tjedna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Povod je bila ‘Dara iz Jasenovca’, odnosno reakcije na spomenuti film. Vučić se sablaznio nad time koliko malo znaju današnja djeca o ustaškom logoru i poručio da ne može više biti da se o Jasenovcu učiti “deset minuta na jednom satu”.

“Sada neće drugi tumačiti našu povijest. Neka njima i njihovoj majci oduzmu dijete pa neka kažu da je to dobro”, poručio je.

Kad kaže ‘drugi’ misli na Nijemce i – Hrvate. To, doduše, nije rekao na glas on, već povijesničar Miloš Ković koji je izjavio da je postojeće tržište udžbenika koji su ključni za identitetske znanosti – poput povijesti, geografije i srpskog jezika – lažno i da ono zapravo predstavlja monopol njemačkih izdavača, za koje tvrdi da su poslovno vrlo usko povezani s hrvatskim.

Nije to priča od jučer, još prije tri-četiri godine po srpskim medijima se razvlačio problem što svoj udjel u srpskim izdavačkim kućama imaju i hrvatski izdavači, Školska knjiga i Profil. Oni s njemačkom izdavačkom kućom Klett ispadaju dežurni krivci što djeca u Srbiji ne uče – onako kako bi Vučić htio – o Kosovu, Jasenovcu, Oluji, NATO agresiji i drugim za Srbiju ključnim povijesnim pitanjima…









Prema Vučićevom planu njima će na kraj stati Zavod za udžbenike, kao jedini državni izdavač i budući monopolist i tako će napokon istina doći na vidjelo.

No, stvari nisu baš tako crno-bijele, posve je jasno i iza Vučićevih motiva za monopolom države, kaže nam naš sugovornik iz izdavačkog miljea, krije se nešto posve drugo. A to su dnevnopolitički interesi.

“Ne znam uči li se o Jasenovcu ili Oluji 10 minuta jednog sata, kako to tvrdi Vućić, no sve i da je tako, za to nisu krivi ni udžbenici ni izdavači. O tome što će se i koliko nešto učiti propisuju školski kurikulum, nastavni plan i program. Izdavači se toga moraju držati, bez obzira bili iz Srbije, Hrvatske ili Kine, a ako se ne drže njihov udžbenik neće biti odobren od srpskog Ministarstva obrazovanja. Dakle, Ministarstvo je ono koje odlučuje o svemu, a ne izdavači. Pa gdje bi došli kad bi izdavači odlučivali?”, pojasnio nam je problem.









No, naš sugvornik upozorava da bi problem mogao biti puno dublji za srpsku djecu nego što se to nekome čini.

“Državni monopol dolazi, to je iduća faza koja nije normalna u uređenim državama. Ovdje država želi uzeti monopol na svaku riječ, a u čemu se krije pravi problem? Ako imate ozbiljnog autora, ozbiljnog izdavača, on će zbog svog autoriteta i ugleda pisat u skladu s egzaktnim spoznajama u struci. Čovjek koji drži do svog digniteta sigurno neće napisati da je u Jasenovcu bilo milijun i sedamsto tisuća žrtava, da je Marin Držić bio srpski pisac ili Dubrovnik srpski grad. Koji bi autor i koji bi izdavač pristao na to? To su budalaštine. No, ako vam stranka određuje tko će pisati, tko će recenzirati i tko će odobravati knjigu, onda imate partijsko prekrajanje povijesti i partijske ljude koji su spremni na to. U uređenoj zemlji ne može izmisliti povijesne činjenice zato što to odgovara nekom političaru. No, Vučića to očito ne zanima. I što će s time dobiti? Vidite kako će se svijet smijao ‘Dari’, tako će se smijati i nastavnom programu.”