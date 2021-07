VUČIĆ ‘LUDUJE’: Tesla nije rođen u Hrvatskoj! IMAO JE PORUKU ZA HRVATSKU: ‘Ovo ćemo napraviti prvi put u povijesti!’

Autor: Daniel Radman

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opet je bio “u elementu”. Gostovao je na Televiziji Pink i još jednom šokirao gledatelje eksplicitinim snimkama, sad je “amenovao” prikazivanje ekskluzivne snimke ubojstva Vlastimira Miloševića iz 2017. za koje je osumnjičen Veljko Belivuk, daleko poznatiji kao Velja Nevolja.

No, prebacio se i na aktualne političke teme, naravno zabrana negiranja genocida u Srebernici bila je neizostavna, kao i izbor lika Nikole Tesle na “hrvatskoj” kovanici eura.

“Nikolu Teslu, ako su već htjeli, mogli su staviti na najveće novčanice, a ne na sitniš. Kakve veze Nikola Tesla ima s Hrvatskom? To što je rođen u Smiljanu, Gospiću ne znači ništa. To je današnja Hrvatska, to nije bila Hrvatska. U NDH sve Tesle su pobijeni zato što su Srbi. Sam je za sebe Tesla govorio da je Amerikanac i Srbin. On je bio Srbin, nikada nije ti krio, ponosio se time. Mi smo ovdje smišljali priče o bratstvu i jedinstvu. To je njihova odluka, mogu staviti koga hoće i što hoće, ali Nikola Tesla je Srbin, od oca Srbina i majke Srpkinje, a njegova obitelj je upravo zbog toga i stradala”, naglasio je.

Problem je što će Srbija preteći Hrvatsku

“Napade iz Hrvatske” – zasmetao ga je jedan tekst u Jutarnjem listu – pripisao je zavisti s naše strane. Problemtizirao se njegov “voždovski kompleks” i to da je sinu dao ime Vukota, po sinu Stefana Nemanjića kojem je digao velebni spomenik.

“Mi ćemo sada prvi put u povijesti imati BDP koji u apsolutnim brojevima može mjeriti s njihovim. Srbija će preteći Republiku Hrvatsku i u tome je problem“.

“Spremni smo o svemu razgovarati s Hrvatima. Što se tiče teksta o imenu mog sina, ja nisam idealna osoba za njih na ovom mjestu, jer demantiram sve što oni govore. Moja obitelj je teško stradala od ustaške ruke. Sada kako kaže moj otac, poslije svega toga, još da odlučuju kako će nam se djeca zvati. Zamislite kakav bi to skandal bio da mi komentaramo kako se zovu djeca Milanovića. Vladika Sergej je rekao: ‘Dok razapinju Vučića, ja znam da nam dobro ide’.”

Kad je riječ o negiranju genocida, bio je nešto pomirljiviji.

“Važno je pokazati pijetet prema srebreničkim žrtvama. Teško je razgovarati kad se spomene Srebrenica s Bošnjacima, kao i nama za neke druge teme. Ali mi moramo otvoriti dijalog. Oni su većina u tri općine u Srbiji, mi većina u 68 općina u BiH, zato moramo imati dobre odnose. Ne trebamo se gaziti, već gledati u budućnost. Nisam pristalica nametnutih odluka jer su donosile samo dublje podjele. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati”, prokomentirao je.