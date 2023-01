VUČIĆ LAŽE, SPREMA SRBIJI NEŠTO OPAKO! Najavio svoj odlazak, ali stiglo je upozorenje: ‘On nema namjeru odreći se apsolutne vlasti koju je uspostavio’

Autor: I.G.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svojem je godišnjem obraćanju srpskoj naciji istaknuo svoje uspjehe i najavio kako će ovo biti njegov posljednji mandat na predsjedničkoj dužnosti. Kaže i da nema nikakve potrebe da obmanjuje građane, kao ni da prikriva činjenice, te da neće mijenjati Ustav Republike Srbije.

“Vučić je notoran po lažnim obećanjima, a ovakve izjave u srpskoj javnoj sferi postale su uobičajenost”. Možemo li očekivati da će se Vučić povući iz srpske politike, ili će zadržati poziciju usidrenog političkog dinosaura za portal Dnevno komentirao je politički analitičar i komentator Davor Gjenero.

“On takve konferencije drži svako malo i stalno ponavlja iste refrene. Nije to ništa novo ili zanimljivo. Godinama on najavljuje da će se povući s mjesta predsjednika SNS-a, ali kada bi to učinio, prestao bi biti nosilac izvršne vlasti”, rekao je Gjenero.





Više od Vučićevih praznih riječi govore njegova djela, poput onog kada je osobu koja je uzvikivala nacionalističku i rasističku parolu, postavio na važnu poziciju u ministarstvu.

“Nekakva bitanga na dan kada Srbija obilježava obljetnicu Kosovske bitke uzvikivala je ‘ubi šiptara’ te odslužila šestomjesečnu zatvorsku kaznu. Tu bitangu je Vučić primio na razgovor i ponudio mu radno mjesto po izboru”, navodi Gjenero.

Vučić mimo javnog natječaja zapošljava u Vladinim institucijama, iako bi po predsjedničkoj dužnosti Vučić trebao imati ograničene ovlasti.

“Dakle, to da bi se on povukao s mjesta šefa stranke se neće dogoditi. Hoće li mijenjati Ustav i kao Putin osigurati si još dva mandata, ili će poput Đukanovića vratiti se istekom mandata na poziciju premijera, tek ćemo vidjeti. On nema namjeru odreći se apsolutne vlasti koju je uspostavio, niti se ima namjeru odreći zloupotrebe stranke koju je organizirao”, kaže nam Gjenero.

Europska perspektiva nakon Vučića?

“U Srbiji nema političara koji zastupaju europeizaciju. Proruska, antieuropska i anticivilizacijska politička arena je potpuno dominantna. Ako ga uopće bude, njegov nasljednik neće biti politički akter, nego nekakav pajac poput sadašnjeg premijera. Nakon što su ubili Đinđića, Srbija je izgubila svaki vid europskog potencijala”, navodi Gjenero.

Većina SNS-a nije apsolutna, no kako navodi Gjenero, to je samo odraz nezadovoljstva određenog dijela biračkog tijela.









“U parlamentu prevladava protueuropska, nacionalističko-radikalna opcija. Veći dio opozicije nije demokratski, a opcije koje se predstavljaju kao europske su toliko potentne da je tip koji je bio protukandidat Vučiću u predizbornoj kampanji imao potrebu govoriti u superlativima o Ratku Mladiću. To govori dovoljno o tome kakva je ta demokratska opozicija u Srbiji”, rekao je Gjenero.

Što sa situacijom na Kosovu?

“Bojim se da je na Kosovu sve krenulo krivo S jedne strane, prije pojave neo-radikala koje su vodili Nikolić i Vučić preuzeli vlast, Srbija je postala indiferentna prema Kosovu. Danas je Srbija snažno nacionalistički motivirana i uvjerena da njima pripada Kosovo. U tome ih podržava i relevantan dio opozicije”, rekao je Gjenero.

Kako navodi, na Kosovu se odvija proces u kojem je euroatlantska opcija izgubila većinu.









“Pojavilo se samoopredjeljenje, a to je opasan pokret jer nije fokusiran na izgradnju institucija, nego na integraciju s Albanijom, što je protivno međunarodnim dokumentima o Kosovu, kao i elementarnom interesu Kosovara. Na žalost, ta ekipa je dosta štetno utjecala na procese u toj zemlji. Trenutni premijer vuče brojne krive poteze. On nije krivac za zaoštravanje, jer to provodi Vučić po ruskoj naredbi”, rekao je Gjenero.