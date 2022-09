‘VUČIĆ JE SVE ZNAO, BEOGRAD NE MOŽE ODBITI MOSKVU’ Digla se bura zbog jedne stvari: ‘Ne razumijem. Malo tko išta potpisuje s Rusijom, osim jadnih regruta koje mobiliziraju za rat’

Ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković susreo se u New Yorku sa šefom ruske diplomacije Sergejem Lavrovom i stavio potpis na dokument kojim je izazvao pravi diplomatski požar.

Naime, potpisali su plan konzultacija ministarstva vanjskih poslova dvije države i to pod svjetlima reflektora, unatoč tome što je Rusija zbog agresije u Ukrajini trenutno najnepoželjniji mogući partner po bilo kojem pitanju.

Zapad: Nitko ništa ne potpisuje s Rusima, osim jadnih regruta

Izvjestitelji Europskog parlamenta za Srbiju i Kosovo, Vladimir Bilčík i Viola von Cramon, upozorili su da je to udarac na proces pridruživanja Srbije EU, te da ga treba zamrznuti, dok je američki ambasador u Beogradu Christopher Hill rekao da SAD od Srbije traži objašnjenje.

“U ovim trenutku nitko ništa ne bi trebao potpisivati s Rusijom, malo tko išta i potpisuje s njom. Osim onih jadnih regruta koje mobiliziraju za odlazak u rat“, rekao je ovim povodom Hill i dodao da mu je teško shvatiti ovaj potez Beograda.

Nakon što je dokument potpisao, Selaković se pokušao pravdati, rekavši da je riječ o tehničkoj suradnji, te da se takvi dokumenti potpisuju od 1996. godine.

Opća pomutnja koja je nastala, smatraju sugovornici Nova.rs, rezultat je nepromišljene politike Beograda u ovom osjetljivom trenutku i pokušaja da i dalje igra na dvije strane.

‘Očito je da Beograd ne može odbiti nijedan zahtjev iz Moskve’

Diplomat i bivši ambasador u Bjelorusiji Srećko Đukić kaže da je glavni zaključak ove priče da je Srbija potpisala nešto u vrlo škakljivom trenutku, na svoju štetu, isključivo u korist Rusije.

“Očito je da Beograd ne može odbiti nijedan zahtjev koji dolazi iz Moskve. To je jedan dokument, praktičnije je da se zove memorandum ili plan konzultacija, koji u diplomatskim odnosima nije čudan. Mi smo to potpisivali i s drugim državama i ja sam bio uključen u sklapanje sličnih dogovora. To je praktično program suradnje za naredne dvije ili tri godine i uglavnom podrazumijeva političke konzultacije o bilateralnim i multilateralnim pitanjima. To podrazumijeva uglavnom i zajedničko djelovanje u međunarodnim orbanizacijama, kao što su UN, OEBS, Vijeće sigurnosti…U svojoj biti, ovaj dogovor ne treba imati politički karakter kakav je sad dobio, jer je zaključen u nepovoljno vrijeme, s državom koja je pod lupom cijelog svijeta i na mjestu gdje bode oči cijelom svijetu”, kaže Đukić.









Za Srbiju ovaj dokument nema neki veliki interes, ali je za Rusiju značajan.

“Rusiji je očigledno bilo stalo da bude potpisan upravo u New Yorku. Očito je da Beograd ne može odbiti nijedan zahtjev Moskve. Srbija je izbjegla da se sastanu Vučić i Lavrov ali je očigledno i Selakovićev susret s njim izazvao vrlo oštre reakcije. Nema govora da Vučić o tome ništa nije znao. Da zaključim, ovaj plan konzultacija nije pravno obavezujući, nema nikakvih sankcija ako se ne bude ispoštovalo ono što je njime predviđeno. Dakle, da se nije desilo u New Yorku i da nije potpisan s Rusijom, ne bi ga nitko ni spominjao”, zaključuje Đukić.