VUČIĆ IZNIO LIJEP STAV O HRVATSKOJ: ’Mi se ne lažemo da smo najbliži, ali Hrvatska je ozbiljna država’, dotaknuo se budućnosti, ali i oko problema nestalih je bio izravan

Autor: Matea Vidić

Srbija je druga država Europe po pitanju procijepljenosti stanovništva, a njen predsjednik objasnio je kako je do toga došlo.

“Mi smo u akciju krenuli od kolovoza i rujna. Ljudi misle da to pada s neba, ali ništa ne pada s neba”, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za RTL.

“Mi smo sudjelovali u Covax programu od početka. Platili smo i 2 milijuna eura za razvoj cjepiva. Mnogo više nego i neke države Europske unije, ali i 5 milijuna dolara za Covax program”, tvrdi. Govori da je razgovarao i s predsjednikom Kine, ali i s Putinom. “Razgovarao sam s Engleskom”, navodi dalje pa ističe: “Išli smo na to da bilateralno potpišemo ugovor s Pfizerom i uspjeli smo s Amerikancima, izvan europskih programa, potpisati.”

“Nisam razočaran u EU. EU je najbolje mjesto za život, nešto čemu Srbija teži. Ali ja sam dovoljno star, dovoljno razuman da znam što od koga, gdje i kada možete očekivati”, tvrdi. “Moj posao je bio da ne lažemo naš narod već da se borimo i u tome smo uspjeli”, zaključuje.

Istaknuo je potom i kako je Srbija trenutno šesta država u svijetu na temelju procijepljenosti, a plan im je postati prva u Europi pa s trona svrgnuti Veliku Britaniju.









Predsjednik Srbije protiv covida još se nije cijepio, a navodi kako će to učiniti kada ova država procijepi milijun ljudi. Trenutno je 420 tisuća primilo dvije doze.

“Sva su cjepiva dobra, ali ja bi odabrao kinesko”, otkriva pa pojašnjava kako je isto proizvedeno tradicionalnom metodom. “Ono vjerojatno na početku daje slabija antitijela u odnosu na Pfizer, ali s vremenom to raste i ne ulazi u imunonukleinski sastav”, rekao je.

Upitan hoće li Srbija zaista i proizvoditi cjepivo Sputnjik V, a potom isto i prodavati, tvrdi: “Nije pitanje zarade. Za nas je to pitanje infrastrukture. Krajem godine planiramo preuzeti u potpunosti proizvodnju”, navodi. “Naši kapaciteti bi u tom slučaju bili oko 20 milijuna doza. Za nas je realno potrebno oko 5 do 6 milijuna doza da cijepimo 2,5 do 3 milijuna ljudi. Dakle, sve ostalo bismo dali na raspolaganje, prije svega u regiji, kome je to potrebno”, dodaje.









O odnosima Hrvata i Srba ističe: “Promijenile su se stvari u odnosima Srbije i Hrvatske. Oni nikada nisu bili laki za razumijevanje”. Postoji mržnja zbog svega što se događalo u povijesti, a što različito tumačimo” pa dodaje: “Ne lažemo se da smo najbliži na svijetu”.

Tvrdi i kako je ponosan i zadovoljan sastancima s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, a iz kojih su proizašle nepobitne činjenice. Spominje tako kako je nakon toga hrvatska zajednica i Hrvatsko nacionalno vijeće dobilo prostorije u Beogradu, kako se kuća bana Jelačića predala Hrvatskom nacionalnom vijeću…

“Mislim da je prije svega, u odnosu prema hrvatskim dužnosnicima, mnogo manje uvreda iz Srbije nego što je to bio slučaj ranije. Nećete to lako ni po najgorim tabloidima pronaći. Dakle, naravno ja sam nerijetko tema u Hrvatskoj, ali sam nerijetko tema u Hrvatskoj i iz drugih razloga”, ističe pa upitan zašto se upravo on često referira na Hrvatsku, odgovara kako je Hrvatska ozbiljna država. Govori potom kako Hrvatska ima ozbiljan stožer civilne zaštite, kako testira dosta građana.

“Što je problem u nekoj utakmici i u tome da kažete koliko ste bolji od nas u rukometu. Ili nama da kažemo koliko smo bolji u košarci. Što je problem u tome? Mislim da je to jedno dobro natjecanje. Ima li Hrvatska veće plaće nego mi? Pa ima. Naravno da ima, ima mnogo veće plaće nego mi. 900 i nešto eura, a kod nas su sada tek 535 eura”, tvrdi pa ističe kako se pak ne natječe sa susjednom državom.









Upitan o stavu predsjednika Zorana Milanovića koji govori kako se neće susresti s njima dok ovaj ne preda popis nestalih osoba, Vučić odgovara kako je to njegovo pravo. Dodaje potom i kako on ne zna gdje su tijela tih ljudi. “Kada vidite oca koji traži svog sina i kojem oči zasuze… Je li vi stvarno mislite da je znam gdje je netko ubio tog čovjeka i gdje mu je sklonio tijelo? To mnogo više govori o vama nego o meni. Jer to u životu svom ne bi napravio”, tvrdi.

Navodi potom i kako je nestao jednak ili nešto veći broj Srba, no onda se ipak vraća na Hrvatsku pa tvrdi kako smatra da Milanović nije stava da Vučić zaista i skriva te podatke. “Volio bih i mi smo spremni, to je dobra vijesti, razgovarali smo o tome i preko naših izaslanika za nestale osobe, spremni smo da Hrvatska kaže: Evo mi mislimo da se netko nalazi na tom mjestu. U roku od 24 sata pošaljite svoje ljude komisiju, zajedno s našim ljudima iskopat ćemo to mjesto. Samo da biste vidjeli da nitko ništa ne krije”, naveo je.

“Sve što možemo naći, tražite i dobit ćete ono što možemo naći. Ono što ne postoji ili što je netko možda i namjerno uništio, ja to ne mogu napraviti. Za nas su odnosi s Hrvatskom vrlo važni, trudimo se i gledamo da ne uvrijedimo i da ne povrijedimo, bez obzira na različite stavove po brojnim povijesnim pitanjima. Od 2. svjetskog rata, Oluje i svega drugoga”, tvrdi pa zaključuje: “Mislim da Srbi i Hrvati imaju zajedničku budućnost, tu ne pričam o zajedničkoj državi i razne besmislice, Srbi i Hrvati će morati biti mnogo bliži, mnogo jedinstvenije raditi u budućnosti jer će to biti jedini način da opstanu”.

U početku ne želi direktno odgovoriti o stavu prema predstavnicima srpskog naroda u hrvatskoj Vladi koji su po prvi put pristupili obilježavanju Oluje, no naposljetku odgovara: “Mogu reći bi li to sam učinio da sam na njihovom mjestu – ne bi iz više razloga”, ali govori kako razumije njihovo stajalište.

Osvrnuo se i na novoodabranog patrijarha Porfirija Perića pa naveo kako vjeruje da će upravo on “dodatno produbiti i suradnju i približiti i naše Crkve i narode”. Naposljetku, upitan o dolasku Pape Franje u Beograd govori kako su se ranije bunili dolasku, ali da Papi ide u korist i to što Vatikan nije priznao Kosovo. Zaključuje pak kako je odluka na srpskoj pravoslavnoj crkvi, a napomenuo je i kako s državom Vatikan imaju korektne odnose.