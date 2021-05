VUČIĆ IDE NA RAZGOVOR S MILANOVIĆEM: ’GLAVU DAJEM, SRBIJU NE DAM!’ Srpski predsjednik oštro: ‘Moram braniti Srbiju’

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić gostovao je na Prvoj televiziji gdje je prokomentirao susret sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom, a tvrdi kako prilikom tog susreta nije bio ljut. Istaknuo je tada naime kako se Slovenija, ali ni 22 države EU ne slažu sa srpskim gledištem Kosova.

Osvrnuo se potom i na prekrajanje granica država pa govori kako svi koji kažu da su prevaranti svi koji se protive promjeni granica. Oni, zaključuje, žele uništiti Srbiju. “Jer su ti ljudi već mijenjali granice Jugoslavije, pa Srbiju. Napali su Srbiju, uništavali naša sela i gradove i ubijali našu djecu”, rekao je.

Govoreći o stanju na Kosovu i Metohiji te o prijedlozima o njihovu obostranu priznavanju, tvrdi kako takve prijedloge ne bi prihvatio po cijeni svoje glave. “Glavu dajem, Srbiju ne dajem”, jasno će.

Sastanak čelnika

Vučić će se uskoro sastati s čelnicima država regije na takozvanom summitu Brdo-Brijuni, a među njima i Zoranom Milanovićem i Milom Đukanovićem. Tvrdi kako se s Đukanovićem posljednji put sastao u Jeruzalemu, a Milanovića nije posebno prokomentirao. “Morat ću doći lijepo obučen. Branit ću Srbiju, moram”, govori.

Ističe i kako se ne brine oko sastanka jer nikoga od čelnika nije vrijeđao. Smatra kako je štitio interese svog naroda i to planira i nastaviti raditi. Zaključuje kako nešto mogu odlučiti, ali bez Srbije, iako sumnja da će do toga dođi. Ističe naposljetku kako se na njega toliko puta vršio pritisak da to nikome ne bi poželio.

Naveo je da se ne odriče suradnje sa zemljama istoka – Kinom i Rusijom. “I šta ćete sada, da me ubijete?”, rekao je.