VUČIĆ, DODIK I PORFIRIJE NA SREDIŠNJOJ PROSLAVI ‘DANA SRPSKOG JEDINSTVA’! ‘Nismo mi bili uvijek svijetli tijekom povijesti’, priznao je Vučić!

Autor: Daniel Radman

U cijeloj Srbiji, a i u BiH entitetu Repulici Srpskoj danas se naveliko obilježava “Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave”, nacionalni praznik koji je lani prvi put proslavljen, a koji je izabran kao spomendan probijanja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

Središnja proslava održava se na Savskom trgu u Beogradu, u blizini također novopodignutog spomenika Stefanu Nemanji, a u prvom su planu tijekom ceremonije bili predsjednik Aleksandar Vučić, član predsjedništva BiH Milorad Dodik te patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Prema Savskom trgu slijevale su se kolone, prošao je svečani defile u kojem sudjeluje vojska, članovi kulturno-umjetničnih društava i statisti odjeveni u (povijesne) vojne uniforme, nebom su u formaciji letjeli helikopteri noseći srpsku zastavu…

Porfirije: Jedinstvo naroda se ostvaruje u duhovnom smislu, a ne kroz krv i tlo

Upravo je Porfirije bio prvi govornik, a održao je prilično odmjeren govor u kojem se osvrnuo i na vrline i na slabosti sprskog naroda. “Svaki čovjek je stvoren sa svojim posebnim osobnim pečatom, a opet je svatko u zajednici sa svim ljudima i različit od njIh, ali ne u suprotnosti s njima. Čovjek svoju posebnost može saznati tek u odnosu sa drugim ljudima. Prvi blagoslov upućen ljudima bio je onaj upućen obitelji. Zato moramo upoznati sebe, ono što je naše, kako svoje potencijale i vrline, a i svoje slabosti, kako bismo bili bolji. I jednog i drugog ima na pretek u našoj prošlosti, zato mi u prošlosti moramo tragati za svojim nadahnućima. Ne mogu nam drugi reći tko smo mi, nego mi kad postupamo po redu, ali jedinstvo ne smije biti sebično, ili da se sukobljavamo sa drugima. Ne možeš biti svjetski kad nisi svoj, ni drugi te neće poštovati ako ne poštuješ sebe.

“Jedinstvo naroda se ostvaruje u duhovnom smislu, a ne kroz krv i tlo, kad smo jedno u vrlinskom, onda možemo graditi jedinstvo, i naše i sa drugim narodina, uzrastajući u Krista, za nas kao kršćane ni jedni drugi principi nisu dobri, naši principi su evanđeljski i svetosavski. Trebamo se truditi da uredimo sebe i svoj dom, da budemo primjer drugima u dobru i vrlini.”

Dodik: Mi nismo bosanski Srbi, nego samo Srbi!

Milorad Dodik je pak citirao pjesnika Aleksu Šantića: “Svuda tamo gde je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja!”

Naravno, iskoristio je priliku kako bi se distancirao od BiH: “Moram vam odati jednu tajnu, neka ostane među nama: Mi ne volimo kad nas zovete Bosancima, mi smo Srbi. Ja sam Srbin i ništa me ne identificira s tom riječi Bosanac. Zato vas molim samo da kažete da smo Srbi. Mi nismo bosanski Srbi, nego samo Srbi“, naglasio je.

Vučić: Nismo mi bili uvijek svijetli tijekom povijesti

Vučić je održao svoj sad već možemo nazvati tradicionalni patriotski govor.









“Nismo mi bili uvijek svijetli tijekom povijesti, najčešće sami prema sebi, često i prema drugima, ali, bar na ovim prostorima, ne postoji nacija koja je prošla kroz toliku tamu, i onu grobnu, nacija koja je podnijela toliku žrtvu, da bi ugledala svijetlo, i postala nacija, postala slobodna. Što ćemo od svega toga zaboraviti, a mnoge stvari moramo, tek da ne bi vječno živjeli u prošlosti, smije biti isključivo naš izbor, a ne odluka bilo koga sa strane. I odmah da bude jasno, ovu zastavu, sve one koji pod njom, i zbog nje, leže, zastavu našeg stradanja, zastavu naših kostiju, naših jama, logora, djece koju su nam uzeli, sasvim sigurno nećemo nikada zaboraviti.”

Poručio je da svi ljudi na Balkanu trebaju biti slobodni, u istoj mjeri, sa istim pravima, sa svojim jezikom, vjerom, kulturom i tradicijom.

“I nije to nikakav ‘srpski svet’, za šta nas optužuju, to je, jednostavno, svijet slobodnih, svijet onih sa svojim imenom, s pravom da ga glasno i bez posljedica mogu izgovoriti, uvijek, i na svakom mjestu. I to, po nama, mora vrijediti za sve narode na Balkanu, bez ikakvih izuzetaka, a pogotovo bez stalnih pokušaja da se nekome, Srbima, prije svega, dozvoli ime, ali i da se, uz to ime, doda i žig krivice.

Za kraj je poručio da se više nikad više neće ponoviti Jasenovac, Jadovno, “Oluja”, “Bljesak”, Martovski pogrom. “Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija“, poručio je za kraj.