Vučić dao intervju u vlaku. Kaže nema ljepšeg mjesta. Progovorio o atentatu: ‘Ljudi ne trebaju živjeti s mojim problemima. Ja sam tu da rješavam njihove’

Autor: Dnevno

Prvi put poslije najnovijih događaja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Pink. Javio se iz vlaka te to je komentirao da ne postoji bolja lokacija za intervju.

“Nema ljepšeg mjesta za obraćanje od ovog vlaka koji smo kupili od Švicaraca. Divno izgleda”, rekao je predsjednik, a zatim prošetao vlakom i popričao sa strojovođom. Govoreći o prvom sjećanju na vlak predsjednik je rekao da je u vojsku i na utakmice putovao vlakom.

“Kao klinci nismo imali dovoljno novca i zato smo putovali vlakom. Od tada se nikad nisam vozio vlakovima, jedino do Novog Sada. Ja vjerujem da će od 15. ožujka svi moći voziti se vlakom”, rekao je Vučić. O informaciji Europola o atentatu na njega kaže da ta informacija sadrži dosta podataka.

“Jedna zemlja EU nam je proslijedila operativna saznanja i dali nam mnogo detalja. Hvala im na tome. Ja sam to morao raditi 14, 15, 16… I tada sam se obratio javnosti, ali to nisam rekao. Ljudi ne trebaju živjeti s mojim problemima. Ja sam tu da rješavam probleme ljudi. Ja to nikome ne bih rekao, ali previše ljudi je to saznalo pa se proširilo. Ponosan sam na činjenicu da godinu i dva mjeseca nemamo niti jedno mafijaško ubojstvo. To pokazuje da je Srbija jedna o najsigurnijih zemalja. To nije lako izvesti, te priče su uglavnom služile nekim političarima kada nemaju što drugo ponuditi”, rekao je.

O uhićenjima

Vučić je istaknuo da je mnogo toga napravljeno velikim uhićenjima narko kartela u Srbiji: “Tu su u pitanju stotine milijuna, milijarde eura. Od tih lica koja sam vidio u izvještaju Europola ne znam nikoga. Još jedan od razloga je destabilizacija Srbije. MI smo tu da štitimo stabilnost, sigurnost i mir u Srbiji”.

Progovorio je i referendumu.

“Već 10 godina imamo jednu apsurdnu situaciju. Nikada nisam zadovoljan izbornim rezultatima. Izašlo je dosta ljudi, dva milijuna ljudi koji su izašli govori o demokratskom kapacitetu Srbije. Mi smo napravili veliki korak. To je povijesna stvar jer ćemo imati nezavisno sudstvo bez uplitanja politike”, rekao je,

Predsjednik ističe da je na referendumu sve bilo fer i pošteno. “Ljudi su govorili da se na tom referendumu glasa za Rio Tinto, pa zašto smo onda zabranili Rio Tinto”, rekao je predsjednik ukazavši da su to sve teorije zavjera.