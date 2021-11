VUČIĆ BRANI ČOVJEKA KOJI JE HTIO GAZITI LJUDE: ‘To je njegovo ustavno pravo. I on je čovjek’

Autor: Dnevno

Prosvjed koji se u nedjelju održao u Šapcu prokomentirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji smatra da su organizatori prosvjeda “čisti politički kriminalci koji su pokušali preuzeti primat od mainstream stranaka koje, pa čak i Đilas, ne bi nikad pozvale građane da blokiraju put”.

Podsjetimo, u nedjelju se pojavila snimka na kojoj se vidi kako naprednjaci bagerom pokušavaju proći kroz grupu ljudi, dok ih je pratila skupina mladića s letvama i čekićima u rukama. No, Vučić u tome ne vidi problem.

“Ustav republike Srbije, Član 39 kaže: Svako ima pravo da se slobodno kreće u Srbiji. Sloboda kretanja se može ograničiti samo zakonom ako je to neophodno…”, tvrdi Vučić, prenosi Nova.rs, pa dodaje kako je na djelu bilo kršenje ustavnih prava građana Srbije.

“Vi kažete netko je tako naišao bagerom. Pa mogao je naići čime hoće, slobodan put. To je njegovo pravo da naiđe čime hoće. Kakvi ljudi? Njemu put može zapriječiti samo državni organ. A nema mu pravo zapriječiti put bilo tko drugi, a oni su zapriječili i bagerima i buldožerima i traktorima”, rekao je pa zaključio:

“I on čovjek ide sasvim polako, nije batinaš za razliku od onih koje ste mogli vidjeti da su dovedeni kao batinaši da bi takve ljude tukli. Oni ga još prebijaju, a kakvo je on to pravo njima ugrozio? Što je on to protiv njih učinio? Pa ništa. Ne znaju što da kažu. Je li ih sprječavao da negdje odu, da negdje dođu, vrate se. Nije ništa. Ali baš ih briga”.

Inače, na snimci koju je objavio lider Otvorene građanske platforme Akcija Nebojša Zelenović vidi se kako naoružana skupina mladića motkama nasrće na aktiviste koji su mirno prosvjedovali.

Zbog toga se jedan od sudionika prosvjeda popeo na stroj kako bi fizički zaustavio vozača da bagerom uđe u okupljenu masu. Muškarac sa snimke je zbog toga sinoć uhićen i odveden u policijsku postaju u Šapcu.