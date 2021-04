VRIJE U CRNOJ GORI! Prosvjedi se prelili i u Beograd, a sve je potaknula izjava o genocidu

Nekoliko mjeseci nakon izbora na kojima je poražen dugogodišnji vladar Milo Đukanović, u Crnoj Gori i dalje nema mira.

Tako je večeras u nekoliko crnogorskih gradova više stotina građana podržalo ministra pravosuđa Vladimira Leposavića, noseći srpske zastave i transparente kojima negiraju genocid u Srebrenici.

Negiranje genocida

Smjenu ministra Leposavića je ranije danas najavio premijer Zdravko Krivokapić, a povod je sporna izjava o genocidu u Srebrenici koja je naišla na osude u cijeloj zemlji i regiji. Krivokapić je prethodno ministru dao priliku da se sam povuče, no on je to odbio.

Podsjetimo, Leposavić je prije dva tjedna u crnogorskom parlamentu rekao da je spreman priznati da se u Srebrenici dogodio zločin genocida kada se to, kako je rekao, nedvosmisleno utvrdi, ustvrdivši tada da je Sud za ratne zločine u Hagu izgubio legitimitet.

Stav podržava većina Srba?

Nakon najave Krivokapića veći dio zastupnika prosrpskih partija u crnogorskom parlamentu, koji su dio vlasti, priopćili su da neće podržati premijerov zahtjev za smjenu ministra Leposavića te da je njegov stav o Srebrenici podržava većina Srba u Crnoj Gori.









Tako su se u Podgorici, Baru, Nikšiću, Pljevljima, Beranama okupili prosvjednici koji su nosili transparente i skandirali parole kojima se negira genocid u Srebrenici.

“Crna Goro gorska vilo genocida nije bilo”, “Zbog Srebrenice s funkcije se Srbin skida, upamtite nije bilo genocida”, “Kosovo je srce Srbije”, “Pravda za Vlada”, “izdaja, izdaja” i “Ustaše, ustaše”, “Milo lopove”.

Na prosvjedu četnički vojvoda

Među okupljenima u Podgorici primijetili i četničkog vojvodu Miletu Pavićevića, koji je poznat kao sudionik većina prosvjednih skupova prosrpskog Demokratskog fronta.









Protestnim okupljanjima u više crnogorskih gradova prekršene su i epidemiološke mjere, kojima su, između ostalog, u potpunosti zabranjena okupljanja.

Protesti i u Beogradu

Prosvjed nije ostao samo u granicama Crne Gore. Također, i ispred crnogorskog veleposlanstva u Beogradu večeras se okupilo nekoliko desetina građani koji su prosvjedovali zbog odluke crnogorskog premijera da pokrene razrješenje ministra koje je dio medija u Srbiji nazvao “sramotnim”.

Ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin je rekao da je Krivokapić još jednom pokazao da mu nije ni malo stalo do toga što misle i osjećaju i Srbi i Srbija.

Ultrasrpski i ultracrnogorski

Crnogorski premijer rekao je ranije danas da njegova vlada “trpi žestoke udarce izvana i iznutra”.









“Na tome rade mnogobrojni i predstavnici pojedinih vladajućih partija i Đukanovićev DPS zdušno s njegovim uvijek prisutnim satelitima, i još osjećam pipke hobotnice koje ne možemo odsjeći”, rekao je crnogorski premijer istaknuvši da se sada se u Crnoj Gori stvaraju dva bloka – ultrasrpski i ultra crnogorsko-patriotski.