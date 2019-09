VOJNI ANALITIČAR PROKAZAO KOLINDIN LAŽNI ANTIFAŠIZAM: Na Sutjesku ili Neretvu nikad nije išla!

Autor: Dnevno

Vojno-politički komentator Miroslav Lazanski u svom je intervjuu za srpske medije ocijenio kako su Poljaci iskazali nepoštovanje prema sovjetskim žrtvama i srpskim žrtvama ne pozivajući predstavnike Rusije i Srbije na obilježavanje godišnjice Drugog svjetskog rata.

“Ovo je besramna politizacija onoga što se dogodilo u Drugome svjetskom ratu, ali mi smo svjedoci jednog trenda pokušaja revizije i povoda, i uzroka, i rezultata Drugog svjetskog rata i to se samo uklapa u taj trend, pri čemu Poljaci imaju jedan izrazito visok stupanj rusofobije”, primjetio je Lazanski. Za njega nema dvojbe, Poljaci su morali iskazati poštovanje prema sovjetskim žrtvama i žrtvama koje je Srbija podnijela u Drugome svjetskome ratu. “Ovo je ozbiljan politički gaf Varšave. Što smo mi to napravili Poljacima da oni prema nama ovako postupaju? Nikakav sukob nismo imali, primali smo njihove izbjeglice u Jugoslaviju. To se sve arhivira i treba birati trenutak kad ćemo im vratiti. Reciprocitet u dipkomaciji je zlatno pravilo”, rekao je Lazanski.

Lazanski je komentirao izjavu naše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da je više od pola milijuna hrvatskih građana sudjelovalo u Narodnooslobodilačkoj borbi. “Hrvati nisu bili masovno u NOB-u, najviše se radilo o Srbima”, kaže ovaj vojni analitičar. “U Bleiburgu je zarobljeno oko 140.000 pripadnika oružanih snaga NDH, krajem Drugog svjetskog rata, nakon četiri godine žestokih borbi. To pokazuje da je ustaški pokret prilično bio utemeljen u narodnim masama, što nas u školama nisu učili u ime bratstva i jedinstva. Onda nije ni čudno što se dogodilo u Hrvatskoj 1991. i šta se i danas događa”, rekao je Lazanski.

Lazanski ima pitanje za Grabar-Kitarović “Ako ona veliča antifašizam, kako to da nikada nije otišla na komemoraciju bitke na Sutjesci ili Neretvi, gdje je bilo Hrvata partizana, Dalmatinaca”, nejasno je Lazanskome. “A onda se ode u Bleiburg pa se klanjaju ustaškoj vojsci koja je tamo zarobljena i djelomično pobijena ’45”, zaključuje vojni analitičar.