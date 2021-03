(VIDEO) ‘VUČIĆU, JESI LI PUCAO NA SARAJEVO?’ Voditelj ‘rešetao’ srbijanskog predsjednika, Vučić vidno uzrujan: Vi o meni kao o nekom agresoru

Autor: Mia Peretić

Za vrijeme boravka u Sarajevu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je kratki intervju za bosanskohercegovačku televiziju Face TV.

Kako je Vučić objasnio, radi se o ‘najavnom intervjuu’ jer će do 15. travnja dati veliki intervju uživo o, kako kaže, ‘svim našim jadima’.

Poznati BiH novinar Senad Hadžifejzović ga je ‘rešetao’ nekim škakljivim pitanjima, pa mu je tako, uz opasku kako priča da se promijenio, uputio direktno pitanje je li pucao na Sarajevo.

Vučić je na to žestoko reagirao, a u kratkom videu može se čuti dio njegova odgovora.

“Dobivam ja to kako sam snajperom ubijao ljude po Sarajevu…Ne mijenjate svoju zemlju, rod, ime i prezime i ono za što navijate. A samo se magarac ne mijenja. Vi pričate o meni kao o nekom agresoru”, rekao je Vučić vidno uzrujan.









Hadžifejzović je pitao Vučića hoće li se entitet Republika Srpska priključiti Srbiji, prenosi Face TV.

“Ne tjerajte me da govorim što stvarno mislim o tom pitanju, jer sam to rekao u lice i predstavnicima i Hrvata i Bošnjaka, a zna i Mile šta sve mislim”, odgovorio je i dodao da voli Republiku Srpsku. Rekao je i da neće vraćati odnose na one iz vremena Miloševića i Karadžića.