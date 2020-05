(VIDEO) Tisuće antifašista u šetnji Sarajevom: ‘Došli smo odati počast žrtvama fašističke NDH’

Na komemorativnoj šetnji Saveza udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata (SABNOR) okupio se veliki broj ljudi kako bi izrazili pijetet prema žrtvama Drugog svjetskog rata, ali i poslali antifašističku poruku, javljaju bosanskohercegovački mediji.

Komemoracija žrtvama NDH-a se održava istodobno s misom za žrtve Bleiburga u sarajevskoj katedrali.

Na šetnji se nalazi nekoliko tisuća građana. Tijekom šetnje mogu se čuti partizanske pjesme.

Član SABNOR-a Bakir Nakaš poručio je kako je cilj mimohoda “reći ne fašizmu”.

“Fašizmu koji je ponovo nakon 35 godina digao glavu i nastoji da sve ono što je narod 45 godina potisnuo u zaborav ponovo da oživi”, izjavio je Nakaš.

“Za fašizam ima lijeka. Protiv njega možemo se boriti obrazovanjem, širenjem antifašističkih vrijednosti i istine o antifašizmu. Poštujemo te vrijednosti koje su veličale čovjeka, davale pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu sigurnost, socijalnu brigu. To su vrijednosti koje nam trebaju biti smjernice nasuprot vrijednostima koje proklamuju fašisti, a to je boljitak za one koji oni odaberu”, poručio je Nakaš.

Predviđeno je da skup traje do 13 sati, a na razglasu će biti pročitana imena žrtava.