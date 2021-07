(VIDEO) STRAŠNO! SKRŠILA SE U SEKUNDI! Pogledajte trenutak urušavanja zgrade u Beogradu: ‘Sve se zatreslo! Upozoravali smo na ovo!’

Autor: L.D.

Stambena zgrada urušila se u petak u Srbiji, u Vidovdanskoj ulici, beogradskog naselja Vračar.

Naime, kako su napisali korisnici Instagrama na stranici Moj Beograd, zgrada se počela urušavati jer su joj, kako se pretpostavlja, potkopani temelji, piše Srbija Danas.

Stanari vjeruju da su razlog radovi na gradilištu pored

Zbog urušavanja stambene zgrade evakuirani su stanari, a na zemljištu pored u tijeku gradnja druge zgrade.

RTS javlja kako se zgrada sa sedam stanova i oko desetak stanara urušila oko 11 sati, a svi su stanari evakuirani i nalaze se na sigurnom, čekajući dolazak građevinske inspekcije.

Stanari vjeruju da se zgrada urušila zbog radova na gradilištu u blizini, gdje se već oko mjesec dana kopaju temelji za novi stambeni objekt. Tvrde i kako već neko vrijeme upozoravaju na opasnost od urušavanja zgrade, budući je prethodnih dana dolazilo do pucanja pločica i zidova u urušenoj zgradi.

‘Pucanje potpornih stupova’

U MUP-u je potvrđeno da su svi stanari na sigurnom i da su evakuirani, kao i da nema ozlijeđenih.

Vozač bagera koji je u trenutku urušavanja zgrade kopao temelje, opisuje kako se sve dogodilo.

“Dok sam kopao dole, čuo sam obrušavanje prvo, pa sam onda vidio pucanje potpornih stupova te istrčao vani”, rekao je bagerist Miloš Janković.









Stanari, pak, kažu kako se sve zatreslo.

“U stanu na visokom prizemlju koji je pretrpio velika oštećenja ne živi nitko trenutačno, odjednom se sve urušilo. Stupovi su kopani na šest metara dubine, a cijela zgrada se doslovno tresla”, rekao je upravnik zgrade Novica Stanimirović.

Upozoravali investitora

Dodao je i kako je više puta upozoravao investitora da je potrebno staviti betonsku potporu koja bi zaštitila zgradu.









“On to nije učinio. U zgradi ima sedam stanova i živi sedmero ljudi. Meni je žena bila u stanu, sve se baš brzo odigralo. Rekao sam radnicima da je puklo, rekli su sve ćemo sanirati, nije to ništa”, rekao je Stanimirović.

Milena Stanković, čija kćer živi u ovoj zgradi, kaže da ju je nazvala rano ujutro.

“Ona me zvala oko pola 11, tako je bilo, i rekla: mama zidovi su mi napukli. Mala sitna naprsnuća, ja sam odmah došla kod ljudi koji su nadzorni organi, ulazili su u stan i rekli da se to događa zbog radova i da će sve biti sanirano. Potom me u panici nakon 20 minuta nazvala i rekla da je ispod nje počelo pucati. Svi smo se evakuirali i taj stan se ispod nje urušio. Radovi već traju mjesec i pol dana”, navela je Stanković.

Urušena zgrada je izgrađena 1939. godine.

Policija se trenutačno nalazi na terenu te radi na očevidu.

Početak radova na objektu koji je izazvao rušenje zgrade bio je 20. svibnja, dok se završetak očekuje za godinu dana.