(VIDEO) STIGLI S VIJOREĆIM SRPSKIM ZASTAVAMA! Kružili automobili, letjele boce: Sve je bilo mirno, a onda Dan državnosti Crne Gore pretvorili u nerede

U Nikšiću u Crnoj Gori u srijedu je navečer došlo do uličnih nereda.

Naime, na proslavi Dana državnosti Crne Gore sukobile su se dvije skupine građana, oni koji su došli na proslavu povodom obilježavanja praznika s onima koji su u koloni automobila stigli s vijorećim srpskim zastavama, javljaju crnogorski mediji.

Skup na proslavi Dana državnosti završio je mirno, a onda su gradom počeli kružiti automobili sa srpskim trobojkama, nakon čega je došlo i do incidenta.

@ivanastradner @JBugajskiUSA MNE police aided with Church of Serbia paramilitary units Tvrdoš is using tear gas to disperse Independance day celebration in city if Niksic. Whats next? pic.twitter.com/6GVB3FYC7g

— Ivan the extremista (@Ivan79728917) July 13, 2022