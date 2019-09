(VIDEO) Procurio novi plan za Balkan: Doći će do zamjene stanovništva, a Srbija dobiva izlaz na more!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Komentirajući situaciju na Kosovu, ravnatelj Instituta za strateške studije iz Washingtona Gregory Copley kaže da su u ovom trenutku politički lideri u Prištini shvatili činjenicu da jednostavno ne mogu održavati državu Kosovo da ovisi sama o sebe, tako da i njima vrlo brzo “cure opcije”.

“Vidjeli smo svi nedavno da je premijer podnio ostavku kako bi se odazvao pozivu Suda u Haagu zbog ratnih zločina. Problemi se, kada je samo riječ o Kosovu, neće tako lako riješiti. Međunarodna priznanja Kosova praktično su iznuđena pritiskom i utjecajem SAD-a, posebice pod Clintonovom administracijom, pa i onima nakon njega”, rekao je on.

“Sada smo došli u fazu da države povlače priznanja”, dodao je Copley i naveo da je dosta vremena proveo na Balkanu tijekom 90-ih godina, prateći razvoj situacije dok je rat trajao, a pratio je i situaciju na Kosovu.

“Da se razumijemo, Kosovo se više neće vratiti pod okrilje Srbije, kao što je to nekad bilo. Naš kolega Darko Trifunović je iznio nedavno plan zamjene ili razmjene teritorija, u zamjenu za priznanje i to je po meni veoma razumno. Albansko stanovništvo i OVK su oduvijek imali želju da se ujedine s Albanijom. To je vrlo moguće i međunarodna bi zajednica to mogla prihvatiti. Opet, kada bi se Srbiji vratio onaj deo Kosova, gdje je većinsko srpsko stanovništvo i kada bi bio napravljen koridor do zapadne Albanije, kako bi Srbija dobila izlaz na more, onda bismo imali dobitnu kombinaciju između Srbije i Albanaca, bilo onih s Kosova, bilo onih iz Albanije. E sad, pošto komunikacije gotovo da i nema između Prištine i Beograda, mislim da tu treba aktivacija međunarodne zajednice, vjerojatno SAD-a, koje bi tako pokazale svoju snagu, moć i prestiž ovdje na Balkanu”, kazao je Copley.