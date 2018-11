(VIDEO) Premijerka Srbije progovorila o Srebrenici: ‘Nije se dogodio genocid, ali jest nešto slično…’

Autor: ZG/Dnevno.hr

Predsjednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, gostovala je u emisiji “Conflict Zone” na televiziji Deutsche Welle.

Govoreći o pristupanju Srbije Europskoj uniji, Brnabić je progovorila i o Srebrenici.

“Ondje se nije dogodio genocid. “To je bio gnjusni zločin. Ratni zločin. Nisam ponosna na to. To nije učinjeno u ime srpskog naroda i Srbija ne može kolektivno biti okrivljena za ono što se tamo dogodilo… Genocid je kada pobijete cijelu populaciju, žene, djecu, a to ovdje ipak nije bio slučaj”, kazala je Brnabić i zaključila:

“Prihvaćam da je bio užasan zločin. Srbija je isporučila osobu koja je optužena za taj ratni zločin. Isporučili smo tu osobu. Suđeno mu je, sada je u zatvoru”.