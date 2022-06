(VIDEO) POKUŠALI UHITITI SRBINA, NISU SE DOBRO PROVELI: Nikola istukao četiri policajca, imao je hrvatsku putovnicu

Autor: L.B.

Nakon četiri mjeseca bijega, na Malti je uhićen državljanin Srbije Nikola V (33).

Policija ga je tražila zbog sudjelovanja u tučnjavi početkom godine u gradu Marsaskala u kojoj je teško ozlijeđen 29-godišnjak.

U akciji uhićenja sudjelovalo je sedam policajaca, a Nikola ih je uspio ozlijediti četiri. Snimka njegovog uhićenja počela je kružiti društvenim mrežama, prenosi stranica Lovin Malta.





Ozlijedio četvoricu policajaca

Na snimci se vidi da je Srbin uhićen u kupaćim gaćama dok je bio na bazenu.

“Policija je s pripadnicima Jedinice za brze intervencije saznala da je Srbin često dolazio u jedan lokalni klub pa su ga tako i locirali. No, kada je vidio policiju, pokušao je pobjeći. Policija ga je pokušala uhititi, no on se opirao. Odbio je surađivati s policijom te je izbila tučnjava između policajaca i Srbina. Muškarac je policajce lakše ozlijedio. Riječ je o četiri pripadnika malteške policije koji su ga pokušali obuzdati”, piše Lovin Malta.

Imao hrvatsku putovnicu

Policijski inspektor je u utorak na sudu rekao da Nikolu traže i u Srbiji zbog navodnog posjedovanja i proizvodnje nelegalnog eksploziva i vatrenog oružja. Na sudu je rečeno da je iz Srbije pobjegao uz pomoć lažne hrvatske putovnice.

Nikola je optužen da je 17. veljače teško ozlijedio jednog Maltežanina prilikom tučnjave u lokalu, te narušavao javni red i mir. Optužen je za korištenje lažne putovnice i davanje lažnih podataka te opiranje uhićenju. Optužen je i za napad, prijetnje i lakše ranjavanje policajaca.

Na sudu je Nikola izjavio kako se ne osjeća krivim te je zadržan u pritvoru.

Video pogledajte u nastavku.