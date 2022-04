(VIDEO) ‘NAŽALOST, TAKO VIDIM. VOLJELA BIH DA NIJE!’ Pojavila se do sada neviđena snimka nadzorne kamere iz noći Matejeva nestanka: ‘Vidi se da neke osobe gledaju u rijeku preko ograde’

Više od tri mjeseca je prošlo od nestanka Splićanina Mateja Periša (27) u Beogradu. Njegov je nestanak uznemirio i senzibilizirao čitavu regiju, a što se točno i zašto dogodilo kobne noći s 30. na 31. prosinca prošle godine, ni danas nije sasvim jasno.

Istraga je bila detaljna, u nju su bile uključene i hrvatska i srpska policija, a snimke s nadzornih kamera koje su snimile Matejevo kretanje ulicama u blizini kluba Gotik iz kojeg je u noć istrčao u majici kratkih rukava, mjesecima su se analizirale i detaljno pregledavale, kako od strane policije, tako i od strane svih onih koje je Matejev nestanak zaintrigirao.

Policija je ubrzo napravila rekonstrukciju njegovog kretanja, a ono što najviše privlači pažnju je što Matej na svim snimkama uglavnom trči i to što se, od trenutka kada prolazi pored restorana Savanova, kreće prema rijeci, odakle mu se gubi svaki trag.

Objekt ili osoba?

Kako je tada rečeno, signal Matejevog mobitela lociran je na području rijeke Save u vrijeme koje se poklapa s nadzornim kamerama, pa su iz tog razloga ronioci danonoćno pretraživali korito rijeke.

Međutim, gotovo četiri mjeseca nakon Matejevog nestanka, prije nekoliko dana, pojavila se do sada nikada viđena snimka nastala u noći kada je Splićanin nestao.

Naime, kamera kod Beton hale uhvatila je određeni “objekt” koji pluta i kreće se rijekom. Jedni slute da bi to mogao biti Matej, drugi govore da je ipak u pitanju neki predmet. Snimka je na trenutke zumirana, traje 3 minute i 58 sekundi te prikazuje apsolutno svakog tko se 31. prosinca između 2:09 sati i 2:13 sati kretao ovom trasom.

Podijeljena mišljenja

Ljudi su u komentarima podijeljenih mišljenja, a ovo su neki od njih:

“Vidi se da neke osobe gledaju u rijeku preko ograde, vide li što, ne zna se, ali nisu u nekoj panici.”.

“Laički gledano djeluje mi da pliva čovjek i to dobar plivač koji zastaje da uhvati ritam zbog brzine rijeke, a na momente zapliva baš lijepo rukama. Nažalost, tako vidim. Voljela bih da nije. Da li je Matej sumanuto trčao, ne vjerujem jer ne bi tako točno išao ka tom restoranu. Putanja je ipak točno definirana. Zašto je istrčao i kuda je išao? Sigurna sam da netko zna”, komentirala je ženska osoba.

“Slabo vidim objekt u vodi, gledam na mobilnom. I dalje mislim da se radi o čovJeku valjda bi bar netko od ovih što prolaze vidio i reagirao, da je slučajno osoba u vodi onda jedino da su vezane noge jer bi se vidjelo bar tu i tamo i noge i ruke, ne znam šta više da mislim.”

Nenad Periš: ‘Jutros sam razgovarao s policijom’

Danas se ponovno oglasio i Nenad Periš koji je za HRT rekao da policija nema novih podataka o njegovom sinu.

“Jutros sam razgovarao s policijom, kao i svaki dan, nema nikakvih informacija koje su važne za nekakvu promjenu načina slaganja mozaika. Matej još uvijek nije pronađen”, rekao je Periš.

Nenad Periš se nedavno vratio u Split kako bi bio oslonac svojoj obitelji. Kako kaže, svaki dan je u komunikaciji sa srpskom policijom.

“Uvjerio sam se već niz puta da srpska policija uistinu želi riješiti ovaj slučaj. Profesionalno ga žele riješiti, nestao je čovjek na području Srbije, koji nije pronađen, to je za njih profesionalni izazov”, rekao je Periš.

Razgovarao i s Matejevim prijateljima

Otkako se vratio u Split, u Dunavu je pronađeno nekoliko mrtvih tijela. Periš je odmah o svemu obaviješten. Tvrdi da su to profesionalci i da svoj dio posla profesionalno odrađuju.

Osim toga, Matejev otac razgovarao je s prijateljima svoga sina. Navodi da im je teško te da njega isključivo zanima gdje se Matej nalazi.

“Želim do toga doći, samo me istina može do toga dovesti. Samo mi je važno da znam razlog zašto je Matej otišao i da ga pronađu, živoga ili kako god bude. Realnost je realnost, moramo prihvatiti što god da bude”, izjavio je Nenad Periš.