(VIDEO) NAPRAVIO GRDI SKANDAL! CRNOGORCI BIJESNI NA GRADONAČELNIKA BANJA LUKE! Žele mu zabraniti ulazak u zemlju, tvrdi da je dobio prijetnje smrću!

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, tijekom posjeta Crnoj Gori negirao je crnogorski narod, što je za sobom potegnulo osude cjelokupne crnogorske oporbe. kao i dijela vladajućih stranaka.

Naime, Stanivuković je na okupljanju istomišljenika rekao kako smatra da su “Crnogorci izmišljena nacija”, a video te izjave munjevito se proširio internetom.

Predrag Bošković, zastupnik Đukanovićevog oporbenog DPS-a, rekao je kako se radi o projektu ‘srpskog sveta’ u izvođenju mlađih generacija koje nisu zapamtile kako je završio projekt “Velike Srbije” jer su još bili u pelenama.

“Bojim se da će tu nenaučenu lekciju politički skupo platiti”, ocijenio je Bošković.

Žele mu zabraniti ulaz u Crnu Goru

SDP-ov Ivan Vujović, pak smatra da je Crna Gora pod novom vladajućom većinom, koja je bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, “postala mjesto gdje orgija najveći politički i kulturološki talog regije” te da bi banjolučkom gradonačelniku “svaka normalna država pokazala vrata”. Aleksandar Damjanović iz nevladine udruge Crnogorska kulturna mreža otišao je i korak dalje te zatražio od crnogorskog MUP-a da Stanivukoviću zabrani ulazak u Crnu Goru.

No, nije samo oporba kritizirala izjavu Stanivukovića, nego i Demokrati koji su na vlasti, predsjednika crnogorskog parlamenta Alekse Bečića i zastupnici Ujedinjene reformske akcije (URA), potpredsjednika vlade Dritana Abazovića.

Danilo Šaranović iz Demokrata rekao je da je dosta bilo negiranja bilo koje nacije nazvavši izjavu Stanivukovića “sramotnom”, dok je Mileta Radovanović iz URA rekao da su svi gosti dobro došli u Crnu Goru, ali da je osnovna kultura da gost poštuje domaćina, odnosno zemlju u koju je došao.

Crnogorci najavu SPC-a smatraju provokacijom

Izjava gradonačelnika Banjaluke samo je dolila je ulje na vatru na i onako zategnute odnose u Crnoj Gori između stanovnika koji se osjećaju kao etnički Crnogorci i etnički Srbi, budući su porasle tenzije otkad je SPC najavila za 4. rujna ustoličenje novog poglavara SPC-a u Crnoj Gori, Joanikija, upravo u duhovnom središtu Crnogoraca, u manastiru na Cetinju, o čemu smo već detaljno pisali.









Crnogorci su tom najavom revoltirani, budući da će poglavar SPC-a biti ustoličen u manastiru gdje počiva Sveti Petar Cetinjski, crnogorski svetac iz dinastije Petrović-Njegoš, pa su uz prijetnju građanskim otporom predložili čelnicima SPC-a da tu ceremoniju održe bilo gdje drugdje, ali ne u staroj prijestolnici Crne Gore.

U crnogorskom tužiteljstvu danas je saslušan savjetnik za sigurnost crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i bivši šef crnogorske policije Veselin Veljović zbog kaznenog djela pozivanje na otpor, jer je u autorskom tekstu za jedan dnevni list pozvao crnogorsku policiju i vojsku da tijekom inauguracije na Cetinju odbiju poslušnost za naredbe koje su suprotne crnogorskom Ustavu.

Stanivuković odgovorio na reakcije

Zbog ovakvih reakcija Stanivuković je održao konferenciju za medije na kojoj je objasnio što je točno mislio i kako se osjeća te otkrio da od jučer prima prijetnje smrću.









“Ja se neću gurati i uvjeravati nekoga da je nešto, ali imam pravo na svoj stav. Moje mišljenje tada, u jednom širem govoru koji sam izrekao, jest da je Crnogorac kao identitet neodvojen od identiteta srpskog naroda. Za mene, kada netko kaže da je Crnogorac, isto je kao da kaže da je Vojvođanin, dakle Vojvođanin Srbin, Srbin Crnogorac, ja duboko u to vjerujem”, kazao je.

“Kada čitate što je rekao crnogorski kralj Nikola, citiram: ‘Vjenčavam te srpsko more sa slobodom Crne Gore, da mi je sve srpstvo okupiti i sve njegove neprijatelje spržiti’. Kada poslušate bilo kojeg Crnogorca vidjet ćete da je to identitet koji pripada srpskom rodu”, dodao je.

“Volim otići u Crnu Goru, smatram je svojom zemljom, osjećam se ugodno, od 1996. kada sam imao dvije godine tamo ljetujem, tamo je moj narod, moja vjera, tamo su moje svetinje, tamo je sve ono što pripada mome narodu”, dodao je.

‘Prijetnje smrću’

Stanivuković je rekao da su 32 slova pisma izmišljena. “Ćirilica ima 30 slova, to što je netko prije pet-šest godina dodao dva slova i misli da je to novo pismo, pa hoće svoju crkvu, ja imam pravo iznijeti svoj stav, ali opet da kažem ima netko tko drukčije misli. Neke događaje iz prošlosti gledam na svoj način. Evo, recimo, Jasenovac. Moj narod na to gleda kao na najveći genocid, ali ako netko drukčije misli, to je njegovo pravo”, kazao je.

“Ovom izjavom nisam htio nikoga uvrijediti, nisam očekivao ovakvu vrstu reakcija, ali ako se netko osjeća tako kako se osjeća, izvolite, radite tako, ali dajte da se i ja osjećam tako kako se sjećam, ponosan na svoj narod, ponosan na povijest koju imamo, smatrajući da danas postoji praksa da se od jednog naroda pravi više naroda. Pravi više vjera, pravi više crkvi”, kazao je.

Rekao je i kako je dobio brojne prijetnje na društvenim mrežama, od prijetnje smrću do upozorenja da ne dolazi više u Crnu Goru.

“To su prijetnje i optužbe da sam četnik, nacionalist, treba me ubiti, zaklati, to traje od jučer, cijeli dan danas. Ne vidim uopće razlog za to. Moja je politika da su u Banju Luku svi dobro došli”, kazao je te dodao:

“I danas izražavam veliku ljubav prema Hrvatu, Bošnjaku i Crnogorcu koji drukčije misli, prema bilo kome čovjeku, ja sam to uvijek govorio. Jedno je mišljenje, jedno je stav poduprt povijesti. Mogu razumjeti te izjave, morate se obraniti zbog biračkog tijela, ali, nažalost, to na brdovitom Balkanu ide u radikalizaciju”, zaključio je gradonačelnik Banje Luke.