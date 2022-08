(VIDEO) NAJURIO UKRAJINCE IZ KAFIĆA: ‘AUT, BRE’! Konobar objasnio kako je došlo do skandala: ‘Zaogrnuli su se zastavama, a onda je prišao Rus’

Istjeravanje Ukrajinaca zagrnutih u ukrajinske zastave iz crnogorskog kafića Ponta u Petrovcu, uhvaćeno je na snimci koja se širi društvenim mrežama.

Uz poklič “Aut, bre”, Ukrajince je potjerao Slavoljub Ćeranić, koji u tom kafiću radi već 13 godina. Svoje viđenje događaja iznio je za Nova.rs i rekao se još nikad nije nešto ovakvo dogodilo u njegovoj karijeri.

Russian tourist in Montenegro attacks Ukrainian family for having Ukrainian flags.





The restaurant manager sides with the aggressive Russian. pic.twitter.com/nGe5S37F6q

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2022