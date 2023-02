(VIDEO) MASOVAN PROSVJED U ALBANIJI! Tisuće na ulicama Tirane, traže ostavku premijera: ‘Mutio je s prljavim agentom FBI-a’

Nekoliko tisuća prosvjednika okupilo se u subotu na Glavnom trgu Tirane kako bi izrazili želju za opozivom premijera Edija Rame kojeg optužuju zbog korupcije i širenja siromaštva u Albaniji. Prosvjednike je okupila albanska oporba.

Oporba ujedno optužuje Ramu “da održava tajne veze s bivšim dužnosnikom FBI-ja”, kojeg sumnjiče da je utjecao na State Department kako bi oporbenog čelnika i bivšeg predsjednika i premijera Salija Berishu proglasio nepoželjnim u Sjedinjenim Državama.

🇦🇱 Protest of the opposition in Tirana, demanding the resignation of Rama from power pic.twitter.com/IDqvAkeVvH

“Edi Rama je izveo neprijateljski čin korumpirajući bivšeg dužnosnika FBI-ja kako bi se obračunao s oporbom”, rekao je Berisha mnoštvu koje je izvikivalo “Rama, odlazi”.

Bivši visoki dužnosnik FBI-ja Charles McGonigal uhićen je u SAD-u u siječnju zbog mutnih veza s inozemnim akterima. U optužnici se navodi da nije prijavio 225.000 dolara u gotovu novcu koje je primio od bivšeg agenta albanske tajne službe i da je “redovito održavao kontakte s albanskim premijerom”.

Oporba tako navodi da je “Rama iskoristio bivšeg dužnosnika FBI-ja i da je financirao političko lobiranje protiv Berishe kako bi oslabio oporbu”.

