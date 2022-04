(VIDEO) DRAMA NA SLOVENSKOJ TV! Ridikulozni Zmago Jelinčič Plemeniti demonstrativno otišao tijekom emisije pa pao

Uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora na slovenskoj javnoj televiziji u četvrtak je održano sučeljavanje stranačkih čelnika, koji su predstavljali deset najjače pozicioniranih političkih opcija.

No, zbog neslaganja s načinom vođenja emisije, dio oporbenih čelnika napustio je studio.

Prvi je to učinio Jelinčić iz nacionalističke desnice, a tijekom izlaska iz studija se poskliznuo i skoro pao. Snimka tog pada ubrzo je na mrežama postala viralna. Jelinčić na ovim izborima prema istraživanjima ne prolazi dobro, naime njegova Slovenska nacionalna stranka po svemu sudeći ne ulazi u parlament.

Jelinčič je poznat po svojim kontroverznim stavovima, tako je svojem imenu nadjenuo i prefiks Plemeniti.

Godine 2007. u parlamentu službeno tražio aneksiju dijelova Istre i Međimurja u teritorijalni okvir Slovenije, a godinama je odbijao priznati rezultate arbitraže na slovensko-hrvatskoj granici te na svoju kuću, smještenu na hrvatskom teritoriju, isticao slovensku zastavu.

#Jelincic telemark 🤣 https://t.co/6g88M392Cy

— bitcoin not to the moon (@bitcoinnotmoon1) April 21, 2022