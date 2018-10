(VIDEO) DODIK PROSLAVIO POBJEDU PJEVAJUĆI CAJKE ‘Još ne sviće rujna zora!’

Autor: Dnevno

Očekivana izborna pobjeda je proslavljena.

U stožeru SNSD-a (Saveza nezavisnih socijaldemokrata) do duboko u noć slavila se pobjeda na izborima za članove Predsjedništva BIH. A članovi stranke su se po uzoru na HDZ-ove derneke u Hrvatskoj okrenuli živopisnom slavlju u kojem nije nedostajalo raskopčanih košulja, smotanih novčanica i velikog vođe za mikrofonom. A Dodik je pokazao i da pjeva bolje od Vesne Pusić.

Predsjednik Dodik pjevao je tako veliki Luisov hit ‘Slike u oku’, a da ne bi ostao na jednoj uspješnici ‘ubio’ je mikrofon na šlageru ‘Još ne sviće rujna zora’. Za to vrijeme primio je čestitke Emira Kusturice, a i jadikovku srpskog predsjednika Aleksandra Vučića na Plenkovićeve posjete. “Da sam ja otišao, mediji iz cijele Europe bi me doslovno objesili, ali ako to uradi netko iz EU, onda je sve u redu.” Evo i video Dodikove solaže pa provjerite ide li mu u karijeri izgradnje kulta ličnosti.