(VIDEO) DEDEK IZ BiH SKRBI O ČETVERO UNUKA! Roditelji otišli bez pozdrava: ‘Zatekao sam ih same, plave od plača”

Autor: Dnevno.hr

U mjestu Brezi u BiH živi Edin Džafić, djed koji skrbi o četvero unučadi. Riječ je o tužnoj priči jer su roditelji ostavili djecu koja imaju jednu, dvije, tri i šest godina.

“Dok su djeca kod mene i dok je ovih mojih deset nokata, djeci neće ništa nedostajati”, kaže Džafić.

Njegov sin i snaha ne žive zajedno. On je u Ilijašu, a ona u Budvi. Istaknuo je da oboje uplaćuju novac za djecu. Edin unuke čuva već godinu dana zajedno sa suprugom.





“Sin zove, donese kad ima. Snaha uplati kad može. Ne mogu lagati. Sada se brinem o njima, a do kada, vidjet ćemo. Nije mi teško. Normalno, nedostaje mi sin. Djeci pak nedostaje majčina ljubav. Trudit ću se, ali im ne mogu pružiti ljubav kao oni. Meni djeca ne smetaju. Dok je mene, djeca će imati sve… Ja sam radio u garaži, kombi sam farbao. Telefon mi je zazvonio, zvao me prijatelj. Žena mi je rekla: ‘Djeca su ti sama kod kuće’. Zatekao sam ih same. Djeca su od plača bila sva plava. Što ću, uzeo sam ih, odveo ih na kat i presvukao. Nisu djeca kriva”, ispričao je Džafić za BiH medije.