VELIKI DAN U BiH! Birališta zatvorena, čekaju se prvi rezultati. Nanizali se bizarni incidenti: 80 ljudi preko noći ‘oslijepilo’, promatrač dobio šakom u glavu

Autor: Dnevno.hr

U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opći izbori na kojima građani te zemlje trebaju izabrati vlast za naredne četiri godine.

U sedam sati otvoreno je nešto više od 5900 biračkih mjesta, a glasovanje je moguće do 19 sati. Pravo glasa na ovogodišnjim izborima ima nešto više od 3,3 milijuna glasača a oni imaju priliku izabrati 518 dužnosnika na različitim razinama vlasti.

Biraju se tri člana Predsjedništva BiH, 42 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta BiH, 98 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zastupnici u skupštinama deset županija u Federaciji BiH te predsjednik i dva potpredsjednika RS.





Izbore u BiH pratimo iz minute u minutu

18:30 Nema izlaznih anketa

U BiH nitko ne provodi relevantne izlazne ankete, a prvi preliminarni rezultati izbora trebali bi biti dostupni nakon 20 sati, kada ih po pravilu počinju objavljivati stožeri političkih stranaka. Cjelovitiji podaci očekuju se do ponoći, kada bi se trebali oglasiti i iz Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP).

Rok za objavu konačnih i potvrđenih rezultata je 30 dana nakon održavanja izbora, a nakon toga slijedi druga faza izbornog procesa u kojoj se neizravno biraju zastupnici u domovima naroda parlamenta BiH i Federacije BiH, kao i predsjednik i dva potpredsjednika tog entiteta.

18:00 Glasali Izetbegović i Komšić

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je nakon glasanja pozvao građane da izađu na izbore. “Iskoriste svoje pravo, dajte glas onima koji će voditi razumniju politiku, koji neće praviti blokade, krize, koji neće tjerati mlade iz BiH”, rekao je Izetbegović.

Predsjednik stranke HDZ BiH Dragan Čović u devet je sati u pratnji supruge glasao u Mostaru. Pozvao je građane “koji žele dobro Bosni i Hercegovini” da masovno izađu na birališta. “Očekujem uvjerljivu pobjedu HDZ-a i koalicije stranaka s nama te pobjedu gospođe Krišto”, rekao je na pitanje novinara.









17:30 Predsjednik CIK-a komentirao napad na promatrača

Predsjednik Centralne izborne komisije komentirao je napad na promatrača u Doboju.

“Promatrač OSCE-a se nalazio u školskom dvorištu jer je u zgradi smješteno osam biračkih mjesta i slikao je birače u redovima koji su glasali. Jedan od birača koji je čekao u redu nije dozvoljavao slikanje i izazvao je konflikt sa promatračem”, kazao je Suad Arnautović. Tvrdi da je gradska izborna komisija do 15:30 primila samo tri prigovora i da nema izvanrednih dešavanja.









17:00 Nanizali se bizarni incidenti: Šaketanje, smrtni slučaj i ‘novi slijepci’

Tijekom dana se nanizali zaista bizarnih incidenata diljem BiH.

Oko 11 sati u Doboju, na biračkom mjestu 038B008, došlo je do fizičkog napada na promatrača OSCE-a, prilikom čega je udaren šakom u glavu. Napadač je saslušan u PU Doboj, a njegov identitet nije otkriven, javlja agencija Fena.

Žena umrla na biralištu

Starijoj osobi (1941. godište) pozlilo je nakon glasanja te je, nažalost, preminula na licu mjesta. Hitna pomoć oko 14:55 minuta je konstatirala smrt.

Koristila olovku s kamerom

Općinska izborna komisija prijavila je da je na biračkom mjestu u Istočnoj Ilidži jedna žena koristila olovku sa kamerom prilikom popunjavanja glasačkog listića. Policijski službenici su olovku privremeno oduzeli, a o svemu je obaviješten dežurna tužiteljica koja je navedeno okvalificirala kao kazneno djelo ”Izborna prevara”, te poručila da će se po završetku predmeta dostaviti izvještaj o počinjenom kaznenom djelu protiv osobne koja je ženi dala tu olovku.

Na popisima i umrli

Dražen Jurišić iz Tuzle na biračkom popisu zatekao je imena nekih svojih preminulih članova obitelji, prenose tamošnji mediji.

Preko noći ‘oslijepili’

U selu Čengić kod Bijeljine zabilježena je jedna zanimljivost. Naime, mještani tog sela počeli su prepoznavati ljude koji jučer nisu bili slijepi, a danas jesu te imaju vodiče za glasanje. Sve potvrde da su mještani tog sela “preko noći” oslijepili potpisala je, kako navodi BN TV, direktorica bijeljinskog Doma zdravlja i vijećnica SNSD-a Danijela Đukin. Pošto se radilo o većem broju takvih slučajeva, glasanje je prekinuto skoro na dva sata, ali je nedavno nastavljeno. Naknadnim provjerama je ustanovljeno da se radi o 80 osoba kojima su potvrde izdane u skorije vrijeme i to od direktorice Doma zdravlja Bijeljina.

Popunjeni listići

Pet osoba uhićeno je u Prijedoru zbog izborne prijevare, odnosno donošenja velike količine popunjenih listića na biračko mjesto.

16:45 Objavljena izlaznost do 15 sati

Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović priopćio je da je izlaznost na Općim izborima u BiH do 15 sati bila 35 posto.

“Ukupan odaziv je 1.164.261 birač ili 35 posto. To je zadovoljavajuće, moramo biti zadovoljni s tim. Različito je po entitetima ali to je ukupan iznos. Pozvao bih sve državljane BiH sa biračkim pravom koji nisu izašli na izbore, da to urade. Lijep je dan“, kazao je Arnautović.

Dodao je da će zbog smrtnog slučaja u Sarajevu biračko mjestu na Grbavici raditi dva sata duže.