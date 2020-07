(UŽIVO/VIDEO) Prosvjeduje se diljem Srbije! Prosvjednici skandiraju! Došlo je do prvog incidenta!

U Srbiji su se nastavili prosvjedi protiv mjera uvedenih uslijed epidemije koronavirusa te protiv vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a srbijanska premijerka Brnabić objavila je novu mjeru za Beograd kojom se zabranjuje javno, organizirano okupljanje za više od 10 ljudi, javlja RTL.

Tisuće prosvjeduju diljem Srbije – u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Vranju, Čačku,…

U Novom Sadu prosvjednici su došli do Policijske uprave Novi Sad, gde je sinoć privedeno više od 40 ljudi! Neki od njih su prebijeni, te su zadovili teške tjelesne ozljede.

Prosvjednici traže da ”odgovaraju SNS policajci koji su se iživljavali, a ne mladost koja traži slobodu!”

massive and peaceful in Novi Sad, Krusevac, Belgrade also peaceful for now #sedidole https://t.co/6ArasUtLM4 — Srdjan Cvijic (@srdjancvijic) July 9, 2020

Prosvjednici leže na Brankovom mostu u Beogradu

Na treći dan protesta došao je i Petar Đurić, muškarac koji je obilježio prvi dan protesta rečenicom “Ćale, ovo je za tebe”.

Prosvjednici uzvikuju: “Vučiću, p****u”, “Av, av, av, av”, “Ostavke, ostavke”, “Lopovi, lopovi”, “Uhitite Vučića”, “Vučiću, lječi se”.

U tijeku je mirna prosvjedna šetnja u Novom Sadu

Jake snage interventne policije stacionirane su u Kosovskoj ulici. S opremom za suzbijanje demonstracija sjedne na stepenicama Skupštine Srbije.

Došlo je do prvog incidenta, jedan građanin ispred Skupštine odbio je sjesti. Došlo je do svađe i guranja, a građani skandiraju “Sjedi dolje i “nećemo nasilje”, javlja Nova.rs.

#novisad građani su seli na Trg slobode i skandiraju pic.twitter.com/5VjSc8K5z5 — Gorica Nikolin (@fruska_gorica) July 9, 2020

Počeo protest u Nišu, građani se okupljaju kod zgrade Skupštine u Ulici Nikole Pašića.#Niš #protest2020 pic.twitter.com/tVb7gfIBZ9 — Južne vesti (@juznevesti) July 9, 2020

Ispred Skupštine Srbije i u Pionirskom parku preko puta Skupštine okupljaju se građani, koji su danas pozvani na protest putem društvenih mreža. Prema beogradskim medijima trenutno je na tim lokacijama nekoliko stotina građana.

Okupljeni građani zvižde i zvižde.

Neki od njih sjedili su ispred stepenica Skupštine i nosili natpise „Ne sjedni, sjedni“ i „Uhapsite huligane, ne tuku svoj narod“.

Ispred stuba Skupštine postavljena je metalna ograda, a samo je nekoliko policajaca u redovnim uniformama.

Policija je zaustavila promet na ulici ispred Skupštine.

Ispred Skupštine Srbije i u Pionirskom parku preko puta Skupštine počelo je okupljanje građana koji su na protest pozivani i danas preko društvenih mreža. Kako prenose beogradski mediji, trenutno se na tim lokacijama nalazi stotinjak građana, dok su jake policijske snage raspoređene oko zgrade Narodne skupštine, kao i ispred predsjedništva.

Građani su za današnji protest preko društvenih mreža obaviješteni da će se “protesvjedovati sjedeći” kako bi se razlikovali od onih koji su došli izazivati nasilje.

Kako javlja reporterka N1, građani se okupljaju i na Trgu slobode u Novom Sadu, gdje je zasad mirno.

Policijske snage raspoređene su u Gradskoj kući i oko Radio-televizije Vojvodine i u samoj zgradi, koje su sinoć bile meta napada.

Prosvjed traje i u Novom Sadu, ispred Gradske kuće prosvjeduje nekoliko stotina građana.

Trenutačno je na ulicama mali broj ljudi koji sjede ispred zgrade Skupštine Srbije, jake policijske snage, uključujući konjicu su u pripravnosti.

Društvenim mrežama ubrzano se šire pozivi na novi prosvjed u Beogradu koji već dva dana završava u nasilju i neredima na ulicama glavnog grada Srbije. Osim u Beogradu, prosvjedna okupljanja najavljena su i u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Novom Pazaru i drugim gradovima.

Nakon nereda i brutalnog postupanja policije koja brani zgradu Narodne skupštine te prosvjednike tjera suzavcem i topovskim udarima, pojavio se novi moment. Pojedini građani pozvali su putem društvenih mreža sudionike da ostanu mirni i odvoje se od huligana koji izazivaju sukobe s policijom. Slogan #sedidole munjevito se širi.

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić u četvrtak je najavila nove mjere za Beograd koje podrazumijevaju i zabranu okupljanja više od 10 ljudi u otvorenom i zatvorenom no te mjere još nisu službeno stupile na snagu.

Podsjetimo, policija je sinoć, nakon šestosatnih prosvjeda i sukoba s demonstrantima, uspostavila kontrolu u središtu Beograda, dok društvenim mrežama kruže snimke ekstremne policijske brutalnosti nakon izjave ministra policije da su policijske snage bile žrtvom nasilnih prosvjednika.

Kaže @avucic da su ovo dostojanstveni policajci, Crvena majca Predrag Jandrić, šef u odeljenju za droge Zeleni duks sa kapuljačom Ivan Djuretić-Kalčo, službenik SUK Ekipa Srećka Lazića zamenika UKP i Aleksandra Papića. Fali im Baštovanović, ali je u zatvoru zbog #jovanjica pic.twitter.com/tpXYZKl20A — Miroslav Aleksic (@MiikiAleksic) July 8, 2020

Naime, nakon izjave predsjednika Aleksandra Vučića u ponedjeljak da je moguće ponovno uvođenje policijskog sata (od čega je jučer odustao), građani su već u ponedjeljak navečer izašli na ulice te je došlo do višesatnog nasilja i policijske brutalnosti u glavnom gradu Srbije.

Dan nakon, u srijedu, građani su opet izašli na ulice Beograda, Niša, Novog Sada…

Prosvjedi su počeli u srijedu oko 18 sati, a postali su nasilni nešto poslije 20 sati kad su skupine ekstremnih prosvjednika počele bacati baklje, boce i limenke na policajace raspoređene ispred stubišta i oko zgrade Skupštine Srbije.

Glumac i oporbeni političar Sergej Trifunović kojem je jučer na početku prosvjeda razbijena glava, pozvao je na okupljanje u 18 sati ispred Narodne skupštine. Provjednike je pozvao da dođu u bijelim majicama kako bi se razlikovali od “policijskih huškača”.

I dok se pozivaju prosvjednici da dođu u bijelim majicama, kako bi ih se moglo jasno razaznati od poliije i onih koji potiču nasilje, u Beogradu se spremaju vodeni topovi.

Braco i sestre, ponesite kupaci danas!https://t.co/KiZhlK2RI9 — DusanV (@DusanV3) July 9, 2020

Stigli u Beograd.

Vidimo se na protestu u 19h ispred Skupštine. 🖐 pic.twitter.com/IlFVZo7uzd — Dragana Rakić (@draganarakich) July 9, 2020

Poštovani sugrađani, pozivam vas da večeras svi zajedno pokažemo da nismo ravnozemljaši i huligani time što ćemo u 18h doći ispred Narodne skupštine u BELIM MAJICAMA i time napraviti jasnu distinkciju između policijskih huškača i nas koji smo došli da iskažemo nezadovoljstvo. — Sergej Trifunović (@WhistlerDick) July 9, 2020



Mladi aktivist i politički analitičar Vuk Velebit koji sudjeluje u prosvjedima, pozvao je prosvjednike da večeras sjednu na ulicu kako bi se odvojili od, kako je naveo, “angažiranih grupa huligana koji će izazvati sukobe”.

Večeras #SediDole jer građani koji ne žele nemire i sukobe treba da se odvoje od angažovanih grupa huligana koji će izazivati sukobe! pic.twitter.com/N8nzzMam26 — Vuk Velebit (@vukvelebit) July 9, 2020

Ravnatelj policije Vladimir Rebić rekao je da je tijekom dvodnevnih prosvjeda povrijeđeno ukupno 118 policijskih službenika, a tijekom sinoćnjih prosvjeda procesuirane su 153 osobe.