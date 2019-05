(UŽIVO) IZBIJA LI RAT? Vučić digao vojsku u stanje pripravnosti, ima ranjenih na Kosovu

Jedinice ROSU upale su juros oko 6 sati na teritorij četiriju tzv. srpskih općina na sjeveru Kosova i Metohije, javila je Radio-televizija Srbije. Kako javlja Tanjug, uhićeno je šest Srba, pripadnika kosovske policije, zbog čega je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, naredio punu borbenu gotovost svih jedinica Vojske Srbije, kao i specijalnih jedinica MUP-a u stanje pune pripravnosti. Čuli su se pucnji i sirene, a prema policijskim izvorima, uhićeno je petero Srba, pripadnika Kosovske policije (KPS). Atmosfera je vrlo napeta, prenosi 24sata.

Pratite tijek događanja:

Specijalne jedinice ROSU uhitile su do 8.30 sati 13 Srba

Most koji dijeli Kosovsku Mitrovicu na sjeverni i južni dio je KFOR zatvorio za promet, prenose mediji. Svo vrijeme u Sjevernoj Mitrovici se čuju sirene za uzbunu, a helikopter je nadletao grad. Građani koji su se u prvi mah jutros uznemireni okupili na Trgu kneza Lazara u centru Mitrovice u međuvremenu su se razišli.

U Zubinom Potoku su čuju pucnji. Specijalci ROSU bacaju šok bombe, dok su svi prilazni putevi blokirani, javljaju Novosti.rs.

8.55 – Kosovski premijer Haradinaj potvrdio je jutros da su specijalne snage izvele operaciju uhićenja u općinama na sjeveru Kosova i istakao kako je riječ o “operaciji protiv krijumčarenja i organiziranog kriminala”. Stanovnike je pozvao da ostanu mirni.

Anti smuggling & organized crime operation is being conducted in northern municipalities of #Kosovo as part of our commitment to implement RoL for all. I confirm that this operation is against org. crime & it also targets police & customs officers. I call citizens to remain calm.

— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) May 28, 2019