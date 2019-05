UGLEDNA SRPKINJA OPET PROTIV SRBIJE! Opaka Sonja Biserko izjavom o Kosovu vlastitu zemlju digla na noge

Autor: S.V.

Osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, smatra da je Srbija trebala biti prva zemlja koja je priznala Kosovo!

“To bi bio pokazatelj da je spremna prihvatiti novu realnost, okrenuti se vlastitom razvoju i tako pokrenuti kompletnu regiju. Srbija je to davno trebala učiniti, i to u postojećim granicama. To bi je onda učinilo ozbiljnim akterom u regiji. Cijela regija sumnja u to što Srbija želi, to se vidi po njezinu ponašanju i na Kosovu, u Bosni, Hrvatskoj”, rekla je Biserko za televiziju N1 iz Sarajeva.

Biserko je također izjavila da Srbiji odgovara “zamrznuti konflikt”, jer stalno računa da će se međunarodni kontekst promijeniti njoj u korist i da će vrijeme pokazati da te zajednice ne mogu živjeti zajedno.

“Srbi služe ruskim interesima”

Prema njezinim riječima, Srbija pokušava vratiti stanje na staro time što je Rusija ušla u regiju.

“Srbija više služi ruskim, nego srpskim interesima. Geografski Srbija pripada europskom krugu, vezana je za regiju, a ponaša se kao da sebe ne vidi u regiji. Stalno gleda savezništvo s većim silama, a odnedavno je okrenuta Višegradskoj grupi koja ima problema s određnim vrijednostima EU-a. Ta ksenofobija, antimigrantska politika, islamofobija…”, rekla je Sonja Biserko.

Navela je da je Kosovo tema koja je aktualna od sedamdesetih godina 20. stoljeća, a na Kosovu je otvoreno i srpsko pitanje u Jugoslaviji.

“Tada se već zapravo došlo do zaključka da je nemoguća misija dominirati albansku populaciju na Kosovu s obzirom na brojnost. Tijekom devedesetih pokušalo se ići na podjelu, amputaciju. Rat na Kosovu išao je na to da se smanji broj Albanaca, ovo etničko čišćenje, oko 700-800 tisuća Albanaca je protjerano, a dokumenti su im spaljeni kako se kasnije ne bi mogli vratiti. NATO-ova intervencija spriječila je tu vrstu scenarija, tako je Srbija izgubila Kosovo u ratu”, rekla je Sonja Biserko.

Sonja Biserko, jedna od najuglednijih, ali i najodvažnijih žena Srbije, svojim je stavovima i prije šokirala Srbiju.

Svom je narodu mrska već dugi niz godina, a svjedočenjem u Haagu protiv Srbije, u korist Hrvatske, postala je gotovo “ucijenjenom glavom”. To je, ipak, nije prestrašilo u iznošenju teza o srpskoj povijesti, kao i o otkrivanjima planova koje je Srbija kovala još unutar bivše Jugoslavije, godinama prije početka rata. Jedna od njezinih izjava na sudu u Haagu sunarodnjake joj je ostavila bez riječi. Prema njezinim riječima, JNA je cijelo desetljeće prije rata bila podvrgnuta promjenama da bi je Srbi mogli kontrolirati, a vlasti Srbije pripremale su scenarij za raspad Jugoslavije:

“Rat protiv Hrvata je planiran. To ne vidi samo onaj tko neće!”

“Nije me strah. Ja sam uvijek otvoreno iznosila svoje stavove. Istina je nužna da bi čovjek živio u pristojnom okruženju, normalan čovjek teži istini. U tom raspadu sudjelovale su sve srpske elite. Za planiranje i pripremu rata, kao i za Titovo nasljeđe, najodgovornija je kulturna elita oko Dobrice Ćosića. Kroz kulturne institucije putem knjiga, raznih publikacija, predavanja, kroz formalne i neformalne aktivnosti, elita oko Ćosića široko se angažirala u svim segmentima društva na rušenju Jugoslavije. Uz Srbiju i savezna vlast snosi povijesnu odgovornost jer nije bila intelektualno ni moralno dorasla izazovu vremena, niti je imala hrabrosti suprotstaviti se velikosrpskoj politici”, rekla je Biserko. Također je potvrdila svoju tezu da su Srbi rat protiv Hrvata pripremali od smrti Josipa Broza Tita.

“Te dokaze ne vidi samo onaj tko neće! Krug oko Ćosića stalno je tvrdio da su komunističke granice umjetne i da Srbija mora novom granicom zaokružiti etnička srpska područja. Pravni anali su o tome objavili raspravu. Inače je beogradski Pravni fakultet bio jedan od stupova velikosrpskoga projekta, tu su definirani svi Miloševićevi politički pothvati, odatle se počelo govoriti o pravu Srba na pobunu, negiralo postojeće jugoslavenske republike, njihovi argumenti korišteni su u tekstovima objavljivanima u Književnoj reči i brojnim publikacijama, novinama i knjigama. I Memorandum SANU-a jedan je od tih dokumenata. Svi su oni tvrdili da treba reorganizirati Jugoslaviju, s tim da bi Srbi uzeli i zaokružili svoj etnički teritorij.”

“JNA je instalirala Slobodana Miloševića!”

Sonja Biserko rekla kako se JNA zdušno priključila projektu ratovanja protiv Hrvatske:

“Kad je admiral Branko Mamula bio na čelu JNA, počela je srbizacija vojske, razoružavanje teritorijalne obrane i prekrajanje vojnih oblasti. To piše Mamula u knjizi ‘Očuvanje socijalizma i recentralizacija Jugoslavije’ On je to pokušao i promjenom Ustava 1980-ih, samo nije dobio suglasnost republika. U knjizi piše da ih nije ni trebao pitati za suglasnost, jer se tako izgubilo na vremenu. Tada Srbija i JNA zauzimaju iste pozicije. Ni u Memorandumu se ne govori protiv socijalizma, nego samo o decentralizaciji Jugoslavije, a tek u drugom dijelu Memoranduma piše i o položaju srpskog naroda. Vojska je instalirala i Miloševića. General Nikola Ljubičić omogućio je Miloševićev dolazak na čelo partije Srbije. Miloševića je vojska odabrala da projekt realizira pod parolom da nije nacionalist. Uz pomoć srbizirane JNA Milošević se od samog početka brutalno obračunava sa svim protivnicima – čistio je institucije od kadrova koji se nisu slagali s njim i sve što je mislilo drukčije obilježavati”, rekla je Sonja Biserko.