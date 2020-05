U Vojvodini povučen udžbenik hrvatskog jezika koji je u uporabi već osam godina! Razlog – NDH!

Autor: Dnevno.hr

Srpski ministar obrazovanja Mladen Šarčević izdao je odluku o povlačenju udžbenika za hrvatski jezik u Vojvodini izdan za učenike hrvatske nacionalnosti koji pohađaju 8. razred osnovne škole, javlja Večernji list.

Odluku o povlačenju, izdao je nakon što je na Radio televiziji Vojvodine (RTV) emitiran sat hrvatskog jezika na daljinu poslije kojega su neki srpski mediji prenijeli da se djecu „učilo da se (hrvatski) najpravilnije govorio u NDH“ te da se „u vrijeme NDH vodila briga o čistoći i pravilnoj javnoj uporabi hrvatskog jezika i pravopisa“.

Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Jasna Vojnić objasnila je kako se tog kobnog 11. svibnja obrađivala nastavna jedinica „Povijest hrvatskoga jezika u 20. stoljeću“ u sklopu koje je nakon prikaza povijesti razvitka hrvatskoga jezika unutar I. i II. razdoblja uslijedilo i jednominutno izlaganje o III. razdoblju u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tu je došlo do sljedećeg iskaza profesorice: „Što se tiče III. razdoblja od 1941. do 1945. o Hrvatskoj govorimo kao Nezavisnoj Državi Hrvatskoj koja je vodila brigu o čistoći i pravilnoj javnoj uporabi hrvatskoga jezika i pravopisa. Unutar NDH postojao je Hrvatski državni ured za jezik koji je provodio jezičnu čistoću poznatu pod nazivom purizam.“

Vojnić smatra kako do povlačenja udžbenika nije došlo radi same nastave, nego zbog neistinitog pisanja medija, za koje tvrdi da su prorežimski tabloidi koji su i u prethodnim periodima propagirali negativan stav prema Hrvatima u Vojvodini.

“Sva kasnija obraćanja bila su zasnovana isključivo na temelju spomenutih neistinitih napisa, bez ikakvog uvida u snimku sata, odnosno udžbenik. Dokaz tome činjenica je da su sve instance vlasti tek sutradan od HNV-a zatražile udžbenik, kao i datum odobrenja na uvid”, objasnila je te navela kako je najveći apsurd ove odluke činjenica da je ovaj udžbenik u uporabi od 2012. i službeno su ga odobrile nadležne institucije Republike Srbije, koje su uvid u njega imale pri procesu odobrenja.

Predsjednik DSJV Tomislav Žigmanov smatra kako je za ovakve poteze kriva isključivo politika.

“Ovo je novi kontinuirani napad na hrvatsku zajednicu u Srbiji čiji cilj nije samo dodatna kompromitacija ovdašnjih Hrvata nego je tek kockica u mozaiku djelovanja u antihrvatskim politikama u Srbiji koje imaju i svoje unutarnjopolitičke funkcije, ali i one koje se generiraju u regiji! Jer kako drugačije tumačiti činjenicu da je navodno sporni sadržaj sastavni dio udžbenika za 8. razred osnovne škole koje su prosvjetne vlasti u Srbiji odobrile i koji je u uporabi već osam godina? Ako vidite tko je to otkrio, kakav je to brutalan medijski spin i što je to za posljedicu još imalo i imat će, onda će vam sve biti jasnije”, zaključio je.