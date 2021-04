U Sloveniji vraćene restriktivne mjere, vrijede već od danas

Autor: Tea Šojat

U Sloveniji je u zadnja 24 sata zabilježeno sedam smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa, a potvrđene su 283 nove zaraze, objavila je danas na Twitteru slovenska vlada.

Uz manji broj testiranja broj novih infekcija manji je nego prethodni dan, kad ih je zabilježeno 720, a i postotak pozitivnih testova smanjen je s 25.7 posto na 18.4 posto.

No, sedmodnevni prosjek zaraza u jednom danu porastao je na 1058. Postotak pozitivnih testova povećao se na 25.7 posto sa 16.2, koliki je bio prije tjedan dana.

Restriktivne mjere

Hospitalizirano je 557 pacijenata, u odnosu na jučerašnjih 535, a 126 ih je na intenzivnim odjelima, dva više nego prethodni dan.









Broj aktivnih slučajeva zaraza u Sloveniji sada iznosi 14.104, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Za razliku od nedjelje, kada su zbog Uskrsa bila dopuštena druženja članova dviju obitelji do šest osoba i dopušten prijelaz granica statističkih regija, na Uskrsni ponedjeljak to više nije moguće i ponovo su sve do 11. travnja na snazi sve restriktivne mjere donesene prošlog tjedna, kako bi se presjekao teški treći val epidemije.