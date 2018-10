U PRVOM TV OBRAĆANJU KOMŠIĆ IZJAVIO: ‘Vjeran sam Bosni i Hercegovini, a ne Hrvatskoj!’

Autor: Dnevno.hr

U srijedu uvečer u emisiji Pressing na Televiziji N1 Željko Komšić, član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, objasnio je kako izgleda građanska BiH za koju se zalaže:

“Ja se zalažem za građansku BiH, a to je: u centru zakona moramo biti mi kao pojedinci, ja, vi, peti, deseti. Država mora osigurati zaštitu mene kao pojedinca i mog dostojanstva, ali i da se pobrine da izvršavam obveze prema državi. Kada zaštitite mene kao pojedinca, onda ste zaštititli moje sve; i hrvatstvo i bošnjaštvo i da budem Rom i vjernik i agnostik i sve ono što je u meni. Što je tu problem s etničkom konstrukcijom? Zato što mene guraju da prava ostvarujem u kolektivu. Neću. Ljudi se žele osjećati kao slobodni”.

“Ja se nisam morao izjasniti kao Hrvat, ja sam Hrvat. To je moj izbor, tako sam odgojen i na to sam ponosan. Ne dam na to i ljuto ću to braniti. U čemu se sudara to Hrvat sa bh. identitetom? Ja sam dominantno građanin BiH i u to stane sve moje; i moje hrvatstvo, i krštenje i da budem ateist, agnostik, da navijam za Želju. Tu stane moje sve… Ljudi pričaju o odluci Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića, a nemaju pojma što u njoj piše. Tu piše da se briše članak Zakona u kojem se govori da iz svakog kantona dolazi predstavnik jednog naroda. Ustavni sud je samo naložio da se to uskladi s onim što piše u Ustavu”, dodao je Komšić.

“Ja sam vjeran ovoj zemlji, ne Republici Hrvatskoj. Volim tu zemlju, želim im sve najbolje, ali oprostite, ja volim BiH više. Ne mogu imati dvije domovine, samo se na jednom mjestu mogu roditi. Ja govorim bosanski, mada mislim da je to jedan te isti jezik. Ja sam potpisao Deklaraciju, nemam problem s tim. Moje dijete uči hrvatski i vjerovali ili ne savršeno se razumijem s djetetom”, zaključuje Komšić.