U Haag zbog srpskih izmišljotina: Bujanec podržao Haradinaja! Evo zašto

Autor: dnevno.hr

Poznati novinar Velimir Bujanec na svojem je Facebook profilu podržao Ramusha Haradinaja, a njegovu objavu u potpunosti prenosimo:

POTPORA RAMUSHU HARADINAJU: Drž’ se prijatelju!

Beograd ne prestaje s podmuklim političkim pritiscima na velikog albanskog junaka, ratnog zapovjednika Oslobodilačke Vojske Kosova i hrvatskog prijatelja – generala Ramusha Haradinaja. Po treći puta mora u Haag zbog istih srpskih izmišljotina, ovoga puta pred Specijalni sud za Kosovo. Haradinaj je danas časno podnio ostavku jer ne želi da u Haag ide premijer nezavisnog Kosova, već on osobno. Ovakva situacija najviše odgovara Vučiću i njegovim plaćenicima u nekim europskim prijestolnicama, jer Haradinaj nije pristao na podjelu Kosova i razmjenu teritorija sa Srbijom. On nije nacionalni izdajnik, nego je heroj te ujedno – najčvršća karika otpora velikosrpskoj politici. Kao i u prethodnim slučajevima, kao i u ratu za slobodu Kosova – Haradinaj će pobijediti i ponovo postati premijer države Kosovo – uvjereni smo u to.

VRATIT ĆE SE RAMUSH S TISUĆU MOMAKA!

