U BiH SLAVE DAN NEOVISNOSTI: Čović ga čestita s figom u džepu, Dodikovac kaže da je to najtužniji dan u novijoj povijesti!

Autor: Ivan Crnjac

Bosna i Hercegovina duboko je podijeljena država u svim segmentima. Bilo da je riječ o sportskim reprezentacijama, zajedničkoj prošlosti, budućnosti, sadašnjosti…

Ista je situacija i s današnjim datumom – Danom neovisnosti. Na današnji dan prije 29 godina održan je referendum o neovisnosti BiH. Podržali su ga Hrvati i Bošnjaci, dok su Srbi bili protiv s obzirom na to da im je cilj bio da BiH ne ide iz Jugoslavije.

I danas ovaj datum slavi otprilike trećini države. Ako i toliko. Hrvatski politički predstavnici iz BiH formalno čestitaju taj dan zbog stranaca, da ne bi bilo, kako, eto nisu čestitali, Srbi ga potpuno ignoriraju, dok jedino stvarno slave – Bošnjaci.

Svečano je u većinskim bošnjačkim mjestima kojima ovaj datum nešto znači – od Sarajeva pa do manjih sredina. Hrvatska područja u BiH ovaj dan jednostavno ne obilježavaju. To je, uglavnom, zato što Bosnu i Herceogovinu i ne doživljavaju svojom. Nije to, kako se često voli tumačiti, zbog nekakve prevelike ljubavi prema Hrvatskoj i maštanja o pripojenju, nego zbog nefunkcionalnosti BiH kao takve. U državi u kojoj ne možeš konzumirati najosnovnija ljudska prava, a što izbor vlastitih političkih predstavnika jest – neralno je očekivati da slaviš državne praznike.

Predsjednik najjače bošnjačke stranke Bakir Izetbegović, a koji je i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH (gornji, važan dom državnog parlamenta) u izjavi novinarima čestitao je svim građanima 1. ožujak – Dan neovisnosti BiH i zaželio im svako dobro, uvjeren da će se ‘taj praznik obilježavati svake godine, sve bolje’.









“Normalne stvari će prevladati. Normalno je voljeti ime države u kojoj ste rođeni, voljeti državu u kojoj ste rođeni, cijeniti susjeda pored kojeg živite, sa kojim ste odrasli. Nije normalno imati probleme sa susjedima, s imenom vlastite države. To su normalne civilizacijske vrijednosti, to mora pobijediti”, rekao je Izetbegović.

I predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović se oglasio na Twitteru čestitavši Dan neovisnosti BiH.

“Dan neovisnosti BiH podsjeća nas na začetak slobodne BiH kao domovine tri jednakopravna konstitutivna naroda satkane po mjeri svih njenih građana. Nastavljamo braniti vrijednosti utkane u naše temelje, posvećeni miru, napretku i euroatlantskom putu. Sretan Dan neovisnosti!”, napisao je Čović.









Srđan Mazalica, zastupnik u Skupštini Republike Srpske i član Glavnog odbora Dodikovog SNSD-a kaže za Dnevno.hr kako je “1. ožujak najtragičniji datum u novijoj povijesti BiH” te da “na današnji dan bilo kakvo slavlje zaista nije primjereno.”

Mazalica podsjeća kako je Alija Izetbegović odbio potpisati mirovni sporazum koji su prihvatile hrvatska i srpska strana u BiH, a koji bi, zapravo, tijek povijesti u ovoj zemlji odveo u potpuno drugi smjer.

“Tada je održan nelegalni i nelegitimni referendum o nezavisnosti koji nije imao potrebnu većinu, tada su Srbi preglasani, uslijedilo je ubojstvo srpskog svata na Baščaršiji, uslijedio je rat. Podsjetio bih da je Alija Izetbegović prethodno odbio potpisati Cutileirov plan koji su bili prihvatili i Radovan Karadžić i Mate Boban“, podsjeća Mazalica.

Danas je nemoguće, dodaje, naći zajednički datum koji odgovara svim narodima i građanima.









“Po tom planu, BiH je trebala biti podijeljena na tri federalne jedinice, prema ustavnoj strukturi sličnoj Daytonskom sporazumu. Razlika je u tome što bi Muslimani (danas Bošnjaci) prošli bolje s teritorijom i nekim gradovima nego u Daytonu. Da Alija nije povukao potpis, danas bi bilo stotinu tisuća manje mrtvih, gotovo milijun manje raseljenih i možda bi se tada i Srbi i Hrvati i Bošnjaci dogovorili oko zajedničkih datuma i proslava državnih praznika, konkretno datuma potpisivanja Cutileirovog plana. BiH je nažalost danas tako podijeljena da je nemoguće naći niti jedan datum koji je naš autentičan, a praznik za sve građane i narode”, govori Mazalica.

I bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović je čestitao Dan neovisnosti poručivši kako “ćorav posao” rade one snage koje pokušavaju napadati BiH.

“Danas izgrađujemo BiH u miru. Snage koje su 1992. godine napadale na BiH na žalost i danas postoje, i u BiH i okruženju. Ovo je prilika da im se poruči da se konačno prođu ćoravog posla, da konačno shvate da nikada neće uspjeti u svojim nakanama”, rekao je Džaferović.

Predsjednik HDZ-a 1990, najjače oporbene stranke bh. Hrvata, Ilija Cvitanović, kazao je zanaš portal kako Bosne i Hercegovine ne može biti ako se negiraju prava jednog od tri konstitutivna naroda.

“Hrvati BiH smatraju i svojom državom. Naglašavam, ne svojom, nego i svojom, jer Hrvati Bosne i Hercegovine nikada nisu polagali ekskluzivistička prava na BiH, ali je ona i naša. Mi smo temeljan, ustavotvoran, konstitutivan narod u BiH, nešto što tvori Bosnu i Hercegovinu. Kao što vodik i kisik tvore vodu, tako mi tvorimo Bosnu i Hercegovinu, ako iz vode izdvojite vodik, onda više nemate vodu. Tako je i s BiH ako iz nje izdvojite Hrvate, Srbe ili Bošnjake. Bez jednog od to troje BiH ne može biti. To je prirodan i jasan zakon”, rekao je Cvitanović.

Otkrio je i kada bi Hrvati mogli početi slaviti Dan nezavisnosti BiH.

“Hrvati su izašli na referendum i podržali nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, ali nisu podržali majoriziranje, nisu podržali da im se nameću predstavnici, nisu podržali nacionalnu bošnjačku državu i sve ovo što danas imaju. Mislim da će Hrvati istinski slaviti Dan nezavisnosti BiH onoga trenutka kada im budu zajamčena sva prava koja im pripadaju po slovu Božjeg i ljudskog zakona. Do tada, ne treba se čuditi što su Hrvati u BiH prema ovom datumu hladni”, zaključio je Cvitanović.